Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" — необычное блюдо, которое сочетает классические ингредиенты с яркой ноткой свежего красного лука. Этот праздничный рецепт подойдёт для Нового года или другого торжества. Его легко приготовить за 30 минут, а результат приятно удивит гостей.
Ингредиенты :
Рецепт приготовления:
Подготовка орехов.
Грецкие орехи поджариваются на сухой сковороде 4-5 минут на умеренном огне, затем измельчаются в крошку ножом.
Слой курицы.
Копчёная куриная грудка нарезается кубиками размером около 1 см, смешивается с пропущенным через пресс чесноком и 2 ст. л. майонеза. Смесь выкладывается первым слоем в разъёмное кольцо диаметром 20-22 см.
Слой лука.
Красный лук нарезается мелкими кубиками, немного растирается в ладонях для мягкости и выкладывается поверх курицы.
Слой яиц.
Варёные яйца натираются на крупной тёрке и равномерно распределяются поверх лука. На слой наносится сеточка из майонеза.
Слой моркови.
Морковь натирается на крупной тёрке, слегка солится, перчится и покрывается слоем майонеза.
Слой сыра и орехов.
Полутвёрдый сыр натирается на мелкой тёрке и выкладывается поверх моркови. Верхний слой посыпается ореховой крошкой, майонез не добавляется.
Украшение.
Салат украшается нарезанным зелёным луком. Лук закрепляется на боках салата, смазанных майонезом. Для завершения снимается разъёмное кольцо.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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