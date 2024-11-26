Сделайте низкокалорийный вариант майонеза своими руками: получится очень вкусно

Подготовьте ингредиенты

Убедитесь, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Это поможет в процессе смешивания. Вы также можете немного подогреть яйцо, поместив его в теплую воду на несколько минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0 Майонез

Начните с яйца

Разбейте большое яйцо в чистую сухую миску. Если вы хотите добавить дополнительный аромат, смешайте на этом этапе столовую ложку дижонской горчицы.

Добавьте лимонный сок или уксус

Влейте две столовые ложки лимонного сока или белого уксуса. Эти ингредиенты не только придают аромат, но и помогают улучшить текстуру майонеза. Хорошо смешайте их с яйцом (и горчицей, если используете).

Смешайте

Используйте ручной или погружной блендер, чтобы смешать ингредиенты. Убедитесь, что все тщательно перемешано.

Медленно добавляйте масло

Это решающий шаг для достижения нужной консистенции. Продолжая смешивать, начните добавлять масло очень медленно.

Первоначально добавляйте всего несколько капель за раз. Продолжайте непрерывно перемешивать и постепенно добавляйте масло. Это медленное добавление позволяет маслу эмульгировать с другими ингредиентами и загустить смесь. По мере того, как вы продолжаете смешивать и добавлять масло, вы заметите, что смесь загустевает и превращается в майонез.

Приправьте по вкусу

Как только вы достигнете желаемой консистенции, приправьте майонез щепоткой соли и небольшим количеством перца по вкусу. Вы также можете добавить больше лимонного сока или уксуса.

Храните правильно

Переложите домашний низкокалорийный майонез в чистую банку или герметичный контейнер. Закройте его как следует и храните в холодильнике. Домашний майонез может храниться до недели в холодильнике.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



