Советы для идеальной варки картошки: три правила, которые работают

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёная картошка — это один из самых простых гарниров, который часто появляется на нашем столе. Но даже при таком несложном приготовлении можно допустить ошибки, которые делают блюдо менее аппетитным. Расскажем о самых распространённых промахах и о том, как их избежать, чтобы картофель получился рассыпчатым и вкусным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Ошибки при варке картошки:

Бросать картофель в холодную воду

Многие сразу заливают очищенные и нарезанные клубни водой, а затем ставят кастрюлю на плиту. Однако правильнее будет налить воду в кастрюлю, довести её до кипения и только после этого добавить картошку. Благодаря температурному перепаду крахмал в картофеле "запечатается", что придаст гарниру рассыпчатую текстуру.

Многие сразу заливают очищенные и нарезанные клубни водой, а затем ставят кастрюлю на плиту. Однако правильнее будет налить воду в кастрюлю, довести её до кипения и только после этого добавить картошку. Благодаря температурному перепаду крахмал в картофеле "запечатается", что придаст гарниру рассыпчатую текстуру. Использовать слишком много воды

Важно, чтобы вода лишь слегка покрывала картофель. Если налить слишком много жидкости, готовый картофель может стать водянистым и потерять насыщенный вкус.

Важно, чтобы вода лишь слегка покрывала картофель. Если налить слишком много жидкости, готовый картофель может стать водянистым и потерять насыщенный вкус. Солить воду слишком рано

Соль нужно добавлять не сразу, а спустя 5-7 минут после закипания воды. Это позволяет картофелю сохранить идеальную форму и консистенцию, не разварившись и не став водянистым.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить картофель, который станет отличным гарниром к любому блюду, сохраняя вкус и текстуру.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

