Советы для идеальной варки картошки: три правила, которые работают

Варёная картошка — это один из самых простых гарниров, который часто появляется на нашем столе. Но даже при таком несложном приготовлении можно допустить ошибки, которые делают блюдо менее аппетитным. Расскажем о самых распространённых промахах и о том, как их избежать, чтобы картофель получился рассыпчатым и вкусным.
Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить картофель, который станет отличным гарниром к любому блюду, сохраняя вкус и текстуру.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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