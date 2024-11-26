Простая хитрость, которая сделает ваш омлет нежным и воздушным

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — главный ингредиент омлета, без которого его приготовление просто невозможно. Однако многие кулинары допускают ошибку, сразу выбрасывая яичную скорлупу после её разбивания. Кажется, что это логично, ведь скорлупа обычно воспринимается как мусор. Но что, если она может помочь вам приготовить идеальный омлет?

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0 Омлет

Зачем сохранять яичную скорлупу?

Половинка яичной скорлупы может стать настоящим помощником на кухне. Она служит простой и удобной мерной ёмкостью для молока. Чтобы достичь идеального соотношения ингредиентов, используйте одно «скорлупное мерило» молока на одно сырое яйцо.

Как это работает?

Разбейте яйца в глубокую миску.

Используйте половину скорлупы, чтобы отмерить нужное количество молока.

Добавьте молоко в яйца, соблюдая указанное соотношение.

После этого скорлупу можно выбросить, а вы можете приступить к жарке омлета. Правильная пропорция яиц и молока подарит блюду нежную текстуру, воздушность и восхитительный вкус. Теперь ваш омлет станет не только вкусным, но и идеальным!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

