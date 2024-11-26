Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюда из творога — идеальный выбор для завтрака. Они не только сытные и полезные, но и подходят для тех, кто следит за калориями. Если вы ищете что-то быстрое и простое, попробуйте приготовить творожную запеканку. Она не требует ни манки, ни муки, а результат всегда радует.

Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, CC BY 3.0 Тыквенная запеканка

Ингредиенты:

творог (жирность 5%) — 400 г,

яйца — 2 шт.,

сметана (жирность 10%) — 2 ст. л.,

сахар — по вкусу,

ванилин, корица, сухофрукты или ягоды — по вкусу.

Как готовить:

Подготовка творога: протрите творог через сито, чтобы получить нежную текстуру. Смешивание яиц с сахаром: взбейте яйца с сахаром до появления легкой пены. Соединение ингредиентов: в яично-сахарную смесь добавьте протертый творог и сметану. Перемешивайте до получения однородной массы. Добавление вкусовых акцентов: по желанию добавьте ванилин, корицу, сухофрукты или ягоды. Подготовка к выпечке: выложите массу в смазанную маслом форму и равномерно распределите. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, до золотистой корочки.

Готовность запеканки можно проверить деревянной спичкой. Подавайте теплой, дополнив сметаной, медом или ягодным соусом.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

