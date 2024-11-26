Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака

Блюда из творога — идеальный выбор для завтрака. Они не только сытные и полезные, но и подходят для тех, кто следит за калориями. Если вы ищете что-то быстрое и простое, попробуйте приготовить творожную запеканку. Она не требует ни манки, ни муки, а результат всегда радует.
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Тыквенная запеканка
Ингредиенты:
творог (жирность 5%) — 400 г,
яйца — 2 шт.,
сметана (жирность 10%) — 2 ст. л.,
сахар — по вкусу,
ванилин, корица, сухофрукты или ягоды — по вкусу.
Как готовить:
Подготовка творога: протрите творог через сито, чтобы получить нежную текстуру.
Смешивание яиц с сахаром: взбейте яйца с сахаром до появления легкой пены.
Соединение ингредиентов: в яично-сахарную смесь добавьте протертый творог и сметану. Перемешивайте до получения однородной массы.
Добавление вкусовых акцентов: по желанию добавьте ванилин, корицу, сухофрукты или ягоды.
Подготовка к выпечке: выложите массу в смазанную маслом форму и равномерно распределите. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, до золотистой корочки.
Готовность запеканки можно проверить деревянной спичкой. Подавайте теплой, дополнив сметаной, медом или ягодным соусом.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).