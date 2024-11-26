Простая хитрость для легкой чистки вареных яиц

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вареные яйца — неизменный компонент многих салатов и закусок. Сварить их вкрутую может каждый, но вот почистить без повреждения белка — задача посложнее. Чистка вареных яиц без потерь — это настоящее искусство, и мы расскажем, как его освоить.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0 Вареные яйца

Существует множество методов, но самым простым и проверенным является способ прокалывания скорлупы перед варкой. Этот прием помогает избежать прилипания белка к скорлупе, что делает очистку легкой и быстрой.

Как действовать:

Вам понадобятся только яйца и игла.

Перед тем как поставить кастрюлю с водой на плиту, сделайте небольшое отверстие на тупом конце яйца.

Обязательно выбирайте именно тупую сторону, так как там расположен воздушный мешочек. Если проколоть скорлупу с острого конца или сбоку, она может треснуть при варке.

В чем секрет? Через проделанное отверстие внутрь яйца поступает вода, которая предотвращает прилипание белка к скорлупе. Результат — идеально очищенные вареные яйца без повреждений и потери белка. Просто, эффективно и быстро!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

