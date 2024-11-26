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Простая хитрость для легкой чистки вареных яиц

1:14
Еда

Вареные яйца — неизменный компонент многих салатов и закусок. Сварить их вкрутую может каждый, но вот почистить без повреждения белка — задача посложнее. Чистка вареных яиц без потерь — это настоящее искусство, и мы расскажем, как его освоить.

Вареные яйца
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0
Вареные яйца

Существует множество методов, но самым простым и проверенным является способ прокалывания скорлупы перед варкой. Этот прием помогает избежать прилипания белка к скорлупе, что делает очистку легкой и быстрой.

Как действовать:

  • Вам понадобятся только яйца и игла.
  • Перед тем как поставить кастрюлю с водой на плиту, сделайте небольшое отверстие на тупом конце яйца.
  • Обязательно выбирайте именно тупую сторону, так как там расположен воздушный мешочек. Если проколоть скорлупу с острого конца или сбоку, она может треснуть при варке.

В чем секрет? Через проделанное отверстие внутрь яйца поступает вода, которая предотвращает прилипание белка к скорлупе. Результат — идеально очищенные вареные яйца без повреждений и потери белка. Просто, эффективно и быстро!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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