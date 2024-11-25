Секрет воздушных кексов: рецепт с доступными ингредиентами

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальные кексы — это сочетание нежности, воздушности и простоты приготовления. Этот рецепт порадует даже тех, кто следит за бюджетом: ингредиенты доступны, а результат неизменно впечатляет.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0 Кексы

Ингредиенты:

мука — 330 г,

сливочное масло — 50 г,

яйца — 4 шт.,

сахар — 300 г,

ванильный сахар — 8 г,

кефир (2,5%) — 240 г,

разрыхлитель — 2 ч. л.,

сода — 3/4 ч. л.,

соль — 1/2 ч. л.,

растительное масло — 120 г.

Как готовить:

Приготовление основы для теста: в глубокой миске соедините обычный сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло и подтаявшее сливочное масло. Взбивайте до получения однородной массы. Добавление яиц: введите яйца комнатной температуры, продолжая взбивать, чтобы тесто стало гладким. Смешивание сухих ингредиентов: в отдельной миске объедините муку, соду, разрыхлитель и тщательно просейте. Добавьте половину сухой смеси в жидкую основу и перемешайте. Добавление кефира: влейте кефир комнатной температуры, перемешайте и затем просейте оставшуюся муку в тесто. Подготовка к выпечке: смажьте формы для выпечки маслом, заполните их тестом на 2/3 объема. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20–25 минут.

Готовые кексы можно подавать как самостоятельный десерт или дополнить джемом, кремом или сахарной пудрой. Этот рецепт не разочарует, даже если вы готовите кексы впервые!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

