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Ароматные оладьи на завтрак: рецепт с тыквой и яблоками

1:37
Еда

Оладьи — одно из самых простых и вкусных блюд, которые можно приготовить дома. Они бывают разными: мучными, овощными, а иногда даже с неожиданным сюрпризом. Сегодня мы поделимся рецептом яблочно-тыквенных оладий, которые подарят вам вкус осени и наполнят дом ароматами свежих фруктов и пряностей.

Оладьи
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Оладьи

Ингредиенты:

  • тыква — 0,5 кг,
  • яблоки крупные — 2-3 шт.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мука — 100 г,
  • соль и сахар — по вкусу.

Как готовить:

  1. Подготовка тыквы: сначала очистите тыкву от кожуры и семян. Получившуюся мякоть натрите на крупной терке.
  2. Подготовка яблок: удалите из яблок сердцевину, снимите кожицу и натрите их так же, как тыкву.
  3. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске соедините тертые яблоки и тыкву, добавьте одно взбитое яйцо, немного соли и сахара. Затем постепенно просейте муку, чтобы получить однородное тесто.
  4. Отдых теста: дайте тесту постоять несколько минут. Это позволит ингредиентам лучше смешаться и сделает оладьи более нежными.
  5. Выпекание: разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать оладьи лучше всего со сметаной или натуральным йогуртом. Этот простой и доступный рецепт точно станет любимым в вашей кулинарной книге.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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