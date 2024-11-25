Ароматные оладьи на завтрак: рецепт с тыквой и яблоками

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи — одно из самых простых и вкусных блюд, которые можно приготовить дома. Они бывают разными: мучными, овощными, а иногда даже с неожиданным сюрпризом. Сегодня мы поделимся рецептом яблочно-тыквенных оладий, которые подарят вам вкус осени и наполнят дом ароматами свежих фруктов и пряностей.

Фото: freepik.com by timolina, PDM Оладьи

Ингредиенты:

тыква — 0,5 кг,

яблоки крупные — 2-3 шт.,

яйцо — 1 шт.,

мука — 100 г,

соль и сахар — по вкусу.

Как готовить:

Подготовка тыквы: сначала очистите тыкву от кожуры и семян. Получившуюся мякоть натрите на крупной терке. Подготовка яблок: удалите из яблок сердцевину, снимите кожицу и натрите их так же, как тыкву. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске соедините тертые яблоки и тыкву, добавьте одно взбитое яйцо, немного соли и сахара. Затем постепенно просейте муку, чтобы получить однородное тесто. Отдых теста: дайте тесту постоять несколько минут. Это позволит ингредиентам лучше смешаться и сделает оладьи более нежными. Выпекание: разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать оладьи лучше всего со сметаной или натуральным йогуртом. Этот простой и доступный рецепт точно станет любимым в вашей кулинарной книге.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

