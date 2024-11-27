Этот теплый салат спасет от осенней хандры

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрукты можно не только есть в свежем виде, но и создавать из них теплые блюда. Теплый фруктовый салат подходит для тех, кто ищет нечто уютное и успокаивающее. Это десерт без лишних калорий, так как вместо сахара используется мед, а в качестве заправки — натуральный греческий йогурт. Блюдо легко адаптируется под сезон: осенью можно добавить хурму, зимой — личи или цитрусовые.

Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, CC BY-SA 4.0 Фруктовый салат

Приготовление не отнимает много времени. Фрукты крупно нарезаются и запекаются с медом в духовке около 10 минут при 180 °C. В это время размораживаются ягоды, а йогурт смешивается с щепоткой куркумы.

Запеченные фрукты подаются теплыми с добавлением ягод, йогуртового соуса и хрустящих миндальных хлопьев. Блюдо удивляет простотой, но радует насыщенным вкусом и возможностью варьировать состав.

Теплый фруктовый салат станет отличным завершением обеда или ужина, подарит ощущение уюта и позволит насладиться натуральной сладостью.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

