Как варить гречку правильно: советы для идеального результата

Гречка — это не только вкусно, но и полезно. Однако, чтобы получить максимум пользы и наслаждения от этого продукта, важно готовить его правильно. Вот основные ошибки, которых следует избегать при варке гречневой каши.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0 Гречка

Не выбирайте пропаренную гречку

Пропаренная крупа готовится всего за 5 минут, но на этом ее преимущества заканчиваются. Вкус у нее заметно уступает натуральной гречке, а польза становится минимальной.

Обжаривайте крупу перед варкой

Сырые крупинки перед варкой лучше обжарить. Это можно сделать с растительным маслом или вовсе без него. Такой способ придаст каше более глубокий вкус и аромат, который трудно добиться при обычной варке.

Используйте горячую воду

После обжарки крупу следует заливать только горячей водой. Это позволит создать горячий пар, который равномерно пропарит гречку. Именно такая технология делает кашу особенно нежной и насыщенной.

Выбирайте высокую кастрюлю

Для идеальной каши нужна высокая кастрюля с узким дном. Она помогает сохранить пар и способствует равномерному приготовлению. Широкая посуда для этой цели не подойдет.

Не открывайте крышку во время варки

Гречка должна вариться "под замком". Никаких помешиваний или проверок — просто закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10-12 минут на слабом огне. Если вы все сделали правильно, каша не пригорит и будет рассыпчатой и вкусной.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете каждый раз наслаждаться идеально приготовленной гречневой кашей.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός - "грек") — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

