Удивите семью этим необычным картофельным пюре

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление картофельного пюре — несложный процесс, требующий нескольких простых ингредиентов и немного внимания к деталям. Для классического пюре потребуется только картошка, сливочное масло, соль и молоко или сливки.

Фото: National Institutes of Health by Daniel Sone, PDM Картофельное пюре

Чтобы пюре получилось по-настоящему идеальным, важно правильно выбрать картофель, предпочтительно рассыпчатый сорт с высоким содержанием крахмала. Также не стоит забывать про температурный режим: масло должно быть комнатной температуры, а молоко — немного подогретым.

Картофель варится до полной мягкости, а затем разминается с добавлением масла, молока и яичных желтков. Пюре нужно аккуратно размешивать, чтобы достичь необходимой консистенции. Но в этом процессе есть несколько секретов, которые помогут достичь идеальной текстуры и вкуса.

Например, использование горячего молока, которое подливается постепенно, позволяет получить нежное, воздушное пюре.

Существует множество вариантов этого блюда. Например, картофельное пюре с тушенкой или с печеным чесноком и беконом добавит в блюдо насыщенные и оригинальные вкусовые нотки.

Для тех, кто любит экспериментировать, можно приготовить пюре с моцареллой и чесноком, а также французский вариант алиго с мягким сыром и квашеной капустой. К тому же, не стоит забывать про пюре из запеченного молодого картофеля с овощами — вариант, который не только вкусен, но и полезен.

Главное при приготовлении пюре — использовать свежие продукты, подогревать ингредиенты до нужной температуры и не спешить. Результат точно будет стоить затраченного времени.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля.

