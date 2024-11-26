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Вы должны купить эти продукты, чтобы поддержать свой иммунитет

2:26
Еда

В ноябре с наступлением холодов становится сложнее найти свежие овощи и фрукты, но осень всё же предлагает немало сезонных продуктов, которые полезны для организма и помогают избежать авитаминоза. Рассмотрим восемь таких продуктов, которые стоит включить в рацион осенью.

Перцы
Фото: commons.wikimedia.org by Дадерот, CC0
Перцы

Батат, например, значительно полезнее картофеля: он имеет более низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови. Этот корнеплод богат витаминами группы A и B, а также калием, который поддерживает нормальное артериальное давление. Батат полезен при воспалениях благодаря антиоксидантам, таким как бета-каротин и антоцианы.

Болгарский перец — это ещё один источник витамина C, который важен для здоровья кожи, суставов и иммунной системы. В 100 г перца содержится больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, он богат бета-каротином и калием, что поддерживает зрение и помогает регулировать давление.

Свекла содержит много нитратов, которые превращаются в оксид азота, улучшая кровообращение и поддерживая сердечно-сосудистое здоровье. Она также богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Клюква — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная ягода, богатая витамином C и антиоксидантами. Она помогает поддерживать иммунитет, особенно в осенний период, и обладает мочегонным эффектом.

Тыква — королева осени. Она содержит витамины C, E, и A, а также минералы, такие как магний и калий, которые поддерживают здоровье кожи и сердце. Тыква идеально подходит для запеканок, супов и пирогов.

Манго, хотя и экзотичен, не менее полезен. Он богат витаминами A, C и E, которые укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье кожи, что особенно важно в холодное время года. Он также прекрасно сочетается с различными фруктами, овощами и морепродуктами.

Хрен — пикантный продукт, который может храниться долго, и он полезен при простудах благодаря своим противовирусным свойствам.

Эти продукты должны стать частью рациона, чтобы поддерживать здоровье в осенний период.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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