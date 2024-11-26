Этот рецепт пасты с ветчиной и горошком обязательно станет вашим любимым

Паста с ветчиной и зеленым горошком — это простое, но вкусное блюдо, идеально подходящее для быстрого обеда или ужина. В приготовлении используются доступные ингредиенты: паста "фарфалле", ветчина, зеленый горошек и сметана.
Для начала нарезают лук и обжаривают его до золотистого цвета в растопленном сливочном масле. Затем добавляют горошек и готовят еще 10 минут. После этого нарезают ветчину, добавляют к горошку и готовят еще 5 минут. В завершение в соус вливается сметана, и все уварится до загустения.
Пока соус готовится, пасту отваривают в подсоленном кипятке. После того как она почти готова, ее откидывают на дуршлаг и добавляют в соус с ветчиной и горошком. Все тщательно перемешивают, прогревают еще минуту и подают горячим. Это блюдо можно подавать сразу, оно не требует дополнительных сложных шагов, но в результате получается невероятно вкусным.
Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
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