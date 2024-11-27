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Ресторанные закуски к новогоднему столу

1:45
Еда

Оладьи из цветной капусты с икрой — отличная альтернатива традиционным бутербродам с рыбой, способнаяздоровье, еда, кулинария, закуски, праздники, оладьи, жюльен стать ярким акцентом на праздничном столе. Для их приготовления потребуется минимальный набор ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.

В основе — отварная цветная капуста, которую измельчают, добавляют яйцо и муку, формируют оладьи и обжаривают до золотистой корочки. Подача блюда не менее важна: к оладьям добавляют икру, сметану и свежую руколу. Такая закуска сочетает в себе легкость, изысканность и вкус, который порадует каждого.

Жюльен в тарталетках с курицей и грибами — еще одно изысканное блюдо, которое идеально подойдёт для праздников. Тарталетки, наполненные нежной смесью куриного филе, шампиньонов и сливочного соуса с сыром, создадут атмосферу торжественного застолья.

Готовится этот жюльен достаточно быстро, но выглядит и на вкус — как кулинарное произведение искусства. Важный момент — обязательно запекать жюльен до образования аппетитной сырной корочки.

Бутерброд с печенью трески и соленым огурчиком — классическая закуска, которая никогда не выйдет из моды. Простой и быстрый в приготовлении, он идеально сочетается с крепкими напитками, такими как текила или водка.

Секрет в правильной сборке: смесь из яйца, печени трески и соленого огурца наносится на поджаренный хлеб, а сверху кладутся свежие огурцы для дополнительного вкуса и свежести.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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