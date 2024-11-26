Трендовые закуски на новогодний стол

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздничные закуски играют важную роль на столе, добавляя яркие акценты и разнообразие вкусов. Эти небольшие порционные блюда служат не только для того, чтобы пробудить аппетит, но и создают атмосферу праздника. Их можно подавать как горячими, так и холодными, и они всегда должны быть удобными для поедания руками, без использования столовых приборов.

Фото: commons.wikimedia.org by Benny's Chop House, CC BY-SA 2.0 Тартар из лосося

Тарталетки, волованы и хлебные корзиночки — не только красивые, но и очень удобные закуски, которые можно подготовить заранее, заполнив их различными начинками, такими как сливочный сыр с икрой или салат оливье. Для более экзотичного вида можно использовать чипсы из свеклы или моркови, а также ломтики армянского лаваша.

Классические сырные шарики, украшенные виноградом, орехами или зеленью, также станут отличным украшением стола. Очень удобны для подачи и мясные, рыбные или овощные рулетики на шпажках, которые можно приготовить из простых ингредиентов — ветчины, свежей зелени и лаваша.

Некоторые закуски не требуют сложной подготовки, например, фаршированные яйца с шпротами или икрой, эклеры с лососем и оливками или шашлычки из креветок, мидий и чоризо. Каждое из этих блюд можно приготовить за считанные минуты, при этом они выглядят эффектно и вкусно.

Множество рецептов легко адаптировать под разные предпочтения, пробуя новые сочетания продуктов. Главное — не бояться экспериментировать с начинками и подачей, ведь закуски — это не только пища, но и часть праздника.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

