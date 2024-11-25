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Диетолог назвала продукт, который не дает россиянам сбросить лишний вес

1:26
Еда

Калории, содержащиеся в алкогольных напитках, аналогичны тем, которые поступают в организм с обычной пищей. Они также могут способствовать накоплению лишнего веса и препятствовать процессу похудения, сказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Об этом сообщает Газета.Ru.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, PDM
Алкоголь

"Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. И, конечно, эти калории откладываются. Они не расходуются организмом так, чтобы совсем их не считать", — подчеркнула врач.

По словам Королевой, алкоголь можно употреблять время от времени, но только в умеренных количествах. Тем, кто стремится сбросить вес или избежать его набора, необходимо учитывать калорийность таких напитков. Кроме того, после их употребления возникает повышенный аппетит, часто значительно превышающий привычные порции, что может стать серьезным препятствием на пути к снижению веса.

Один бокал вина может содержать примерно 100 калорий, в то время как пинта пива насчитывает около 240 калорий, а в 100 граммах водки — около 250 калорий. Регулярное употребление алкогольных напитков, помимо рисков зависимости и других серьезных последствий, также негативно влияет на обмен веществ, что делает человека более предрасположенным к быстрому набору веса.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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