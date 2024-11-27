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Быстрые рецепты для полноценного обеда за короткое время

2:36
Еда

Не хотите тратить много времени на готовку, но мечтаете о вкусном и полноценном обеде? Мы собрали для вас три варианта меню, которые можно приготовить всего за 30 минут. Закуска, суп и горячее — эти блюда подарят вам разнообразие и сэкономят драгоценное время.

роскошный обед
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
роскошный обед

Классический обед

Этот вариант понравится любителям классических вкусов. Включает в себя свежий шопский салат, нежный сырный суп и куриные грудки в сливочно-горчичном соусе.

Шопский салат

Болгарский салат на основе помидоров, огурцов, сладкого перца, оливкового масла и брынзы. Легкий, свежий и невероятно простой.

Сырный суп

Экспресс-суп с плавленым сыром, картофелем, морковью и грибами. Этот нежный и сытный суп порадует всех членов семьи.

Куриные грудки в сливочно-горчичном соусе

Блюдо ресторанного уровня за считанные минуты. Нежное мясо с легкой остринкой в соусе из сливок и горчицы — попробуйте и удивите близких.

Диетический обед

Идеальное меню для тех, кто следит за фигурой или придерживается здорового питания.

Вьетнамский огуречный салат

Минимум калорий, максимум вкуса! Замаринованные в соусе огурцы с добавлением арахиса подарят вам необычные вкусовые ощущения.

Крем-суп из шпината и авокадо

Легкий и витаминный суп-пюре без сливок и молока, на основе шпината, щавеля и авокадо. Идеальный выбор для легкого обеда.

Семга на пару с картофелем

Рыба готовится всего за 10 минут! Семга, приготовленная на пару, сохраняет все полезные вещества, а сладковатый винный соус и гарнир из картофеля идеально дополняют блюдо.

Вегетарианский обед

Меню для тех, кто придерживается поста или исключил мясо из своего рациона.

Салат из чечевицы с сельдереем

Сытный и полезный салат, в котором чечевица идеально сочетается с сельдереем, фасолью и свежей зеленью.

Быстрые картофельные котлетки

Простой способ использовать оставшееся картофельное пюре. Эти аппетитные котлеты станут отличной альтернативой мясным блюдам.

Овощной суп минестроне

Итальянский классический суп из сезонных овощей. Чем больше овощей, тем насыщеннее и вкуснее получится этот густой и яркий суп.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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