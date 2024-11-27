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Секрет идеального теста: сметана или кефир

2:56
Еда

Сметанное тесто — идеальная основа для пирогов. Оно эластичное, мягкое, не пересыхает и остается нежным, но при этом хрустящим после выпечки. Такая основа подходит как для несладких начинок — мяса, капусты или грибов, так и для сладких вариантов.

Пирог с капустой и мясом
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Пирог с капустой и мясом

Если вы предпочитаете менее калорийные блюда, попробуйте приготовить тесто на кефире — оно легкое и также универсальное.

Пирог на сметанном тесте

Ингредиенты:

  • Сметана — 180 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мука — 2 стакана
  • Сливочное масло или маргарин — 115 г

Как приготовить:

  1. Смешайте сметану с содой в миске, оставьте на пару минут для активации.
  2. Добавьте яйцо, соль и перемешайте.
  3. В другой миске смешайте муку с кусочками холодного масла или маргарина. Нарежьте масло ножом до состояния мелкой крошки, периодически добавляя муку, чтобы кусочки не слипались.
  4. Соедините обе смеси и вымесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 50 минут.
  5. Раскатайте тесто немного больше, чем диаметр формы, выложите в форму, добавьте начинку и заверните края.
  6. Выпекайте при 190°C около 30-35 минут, пока корочка не станет золотистой.

Пирог на кефире (низкокалорийный вариант)

Ингредиенты:

  • Мука — 1,5 стакана
  • Яйца — 2 шт.
  • Кефир — 1 стакан
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сахар — 0,5-2 ст. л. (в зависимости от вкуса и вида пирога)

Как приготовить:

  1. Смешайте соду с кефиром, оставьте на 2 минуты для реакции.
  2. Добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте до однородности.
  3. Просейте муку через сито и постепенно добавляйте к жидкой смеси.
  4. Замесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто липнет, присыпьте поверхность мукой.

Пример начинки:

  • Капуста — 350 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Соль, укроп, зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту и тушите 20 минут на сковороде с небольшим количеством воды.
  2. Слейте жидкость, добавьте масло, соль, перемешайте.
  3. Нарежьте вареные яйца и смешайте с капустой. По желанию добавьте укроп и зеленый лук.
  4. Выложите начинку на раскатанное тесто в промасленной форме.
  5. Выпекайте при 180°C около 30-35 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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