Секрет идеального теста: сметана или кефир

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметанное тесто — идеальная основа для пирогов. Оно эластичное, мягкое, не пересыхает и остается нежным, но при этом хрустящим после выпечки. Такая основа подходит как для несладких начинок — мяса, капусты или грибов, так и для сладких вариантов.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM Пирог с капустой и мясом

Если вы предпочитаете менее калорийные блюда, попробуйте приготовить тесто на кефире — оно легкое и также универсальное.

Пирог на сметанном тесте

Ингредиенты:

Сметана — 180 г

Яйцо — 1 шт.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 2 стакана

Сливочное масло или маргарин — 115 г

Как приготовить:

Смешайте сметану с содой в миске, оставьте на пару минут для активации. Добавьте яйцо, соль и перемешайте. В другой миске смешайте муку с кусочками холодного масла или маргарина. Нарежьте масло ножом до состояния мелкой крошки, периодически добавляя муку, чтобы кусочки не слипались. Соедините обе смеси и вымесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 50 минут. Раскатайте тесто немного больше, чем диаметр формы, выложите в форму, добавьте начинку и заверните края. Выпекайте при 190°C около 30-35 минут, пока корочка не станет золотистой.

Пирог на кефире (низкокалорийный вариант)

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана

Яйца — 2 шт.

Кефир — 1 стакан

Соль — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Сахар — 0,5-2 ст. л. (в зависимости от вкуса и вида пирога)

Как приготовить:

Смешайте соду с кефиром, оставьте на 2 минуты для реакции. Добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте до однородности. Просейте муку через сито и постепенно добавляйте к жидкой смеси. Замесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто липнет, присыпьте поверхность мукой.

Пример начинки:

Капуста — 350 г

Сливочное масло — 20 г

Вареные яйца — 2 шт.

Соль, укроп, зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

Нашинкуйте капусту и тушите 20 минут на сковороде с небольшим количеством воды. Слейте жидкость, добавьте масло, соль, перемешайте. Нарежьте вареные яйца и смешайте с капустой. По желанию добавьте укроп и зеленый лук. Выложите начинку на раскатанное тесто в промасленной форме. Выпекайте при 180°C около 30-35 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



