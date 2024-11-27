Секрет идеального теста: сметана или кефир

Сметанное тесто — идеальная основа для пирогов. Оно эластичное, мягкое, не пересыхает и остается нежным, но при этом хрустящим после выпечки. Такая основа подходит как для несладких начинок — мяса, капусты или грибов, так и для сладких вариантов.
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Пирог с капустой и мясом
Если вы предпочитаете менее калорийные блюда, попробуйте приготовить тесто на кефире — оно легкое и также универсальное.
Пирог на сметанном тесте
Ингредиенты:
Сметана — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Мука — 2 стакана
Сливочное масло или маргарин — 115 г
Как приготовить:
Смешайте сметану с содой в миске, оставьте на пару минут для активации.
Добавьте яйцо, соль и перемешайте.
В другой миске смешайте муку с кусочками холодного масла или маргарина. Нарежьте масло ножом до состояния мелкой крошки, периодически добавляя муку, чтобы кусочки не слипались.
Соедините обе смеси и вымесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 50 минут.
Раскатайте тесто немного больше, чем диаметр формы, выложите в форму, добавьте начинку и заверните края.
Выпекайте при 190°C около 30-35 минут, пока корочка не станет золотистой.
Пирог на кефире (низкокалорийный вариант)
Ингредиенты:
Мука — 1,5 стакана
Яйца — 2 шт.
Кефир — 1 стакан
Соль — 1 ч. л.
Сода — 1 ч. л.
Сахар — 0,5-2 ст. л. (в зависимости от вкуса и вида пирога)
Как приготовить:
Смешайте соду с кефиром, оставьте на 2 минуты для реакции.
Добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте до однородности.
Просейте муку через сито и постепенно добавляйте к жидкой смеси.
Замесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто липнет, присыпьте поверхность мукой.
Пример начинки:
Капуста — 350 г
Сливочное масло — 20 г
Вареные яйца — 2 шт.
Соль, укроп, зеленый лук — по вкусу
Приготовление:
Нашинкуйте капусту и тушите 20 минут на сковороде с небольшим количеством воды.