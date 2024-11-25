Диетолог предупредила о вреде красной икры и назвала группу риска

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, употребление красной икры может представлять опасность для людей с аллергией, гипертонией, диабетом второго типа, избыточным весом и заболеваниями почек, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист уточнила, что у некоторых людей может развиться аллергическая реакция на этот продукт: даже одна маленькая тарталетка способна вызвать серьезные проблемы. Кроме того, ежедневное потребление столовой ложки икры может привести к избытку соли в организме, что крайне небезопасно для пациентов с высоким кровяным давлением.
"Если гипертония особо чувствительная, икру нужно переводить в разряд деликатесов. Соль может вызвать задержку воды и, как следствие, отеки, повышение артериального давления", — предупредила она о вреде продукта.
При некоторых заболеваниях почек употребление икры может быть строго ограничено, и это стоит обсуждать с лечащим врачом. Из-за своей способности задерживать жидкости в организме этот продукт не рекомендуется людям с избыточным весом. Регулярное потребление икры может привести к избытку витамина D, хотя это маловероятно в зимний период.
Специалист настоятельно рекомендует разнообразить свой рацион. Например, если на праздничном столе много икры, следует сократить количество других продуктов с высоким содержанием соли.
"Надо ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов", — резюмировала она.
Гипертони́я (др -греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления.
Са́харный диабе́т— группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.
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