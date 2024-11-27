Домашняя настойка из хурмы: простой рецепт для гурманов

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты (на 10 порций):

Водка — 0,5 л

Сахар — 400 г

Хурма — 400 г

Пажитник — 4 г

Порошок плодов рожкового дерева — 3 г

Как приготовить наливку из хурмы:

Время приготовления: 15 минут активного времени + 21 день настаивания.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0 хурма

Подготовьте хурму. Вымойте и обсушите плоды. Нарежьте хурму на 4–6 частей. Выложите кусочки слоями в банку с широким горлышком, пересыпая каждый слой сахаром. Добавьте специи и водку. Посыпьте хурму пажитником и порошком рожкового дерева. Залейте все водкой. Закройте банку герметичной крышкой. Настойка. Поставьте емкость на подоконник или другое светлое и теплое место. Дайте напитку настояться 3–4 недели, периодически встряхивая банку для равномерного распределения ингредиентов. Процеживание. Через 3–4 недели процедите наливку через сито или марлю. Перелейте готовый напиток в чистую бутылку или банку. Подача. Наливка из хурмы готова! Напиток имеет яркий вкус и приятный аромат благодаря фруктам и специям. Подавайте охлажденным или в качестве основы для коктейлей.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет.

