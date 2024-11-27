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Домашняя настойка из хурмы: простой рецепт для гурманов

1:28
Еда

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Водка — 0,5 л
  • Сахар — 400 г
  • Хурма — 400 г
  • Пажитник — 4 г
  • Порошок плодов рожкового дерева — 3 г

Как приготовить наливку из хурмы:

Время приготовления: 15 минут активного времени + 21 день настаивания.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0
хурма
  1. Подготовьте хурму.
  2. Вымойте и обсушите плоды. Нарежьте хурму на 4–6 частей. Выложите кусочки слоями в банку с широким горлышком, пересыпая каждый слой сахаром.
  3. Добавьте специи и водку.
  4. Посыпьте хурму пажитником и порошком рожкового дерева. Залейте все водкой. Закройте банку герметичной крышкой.
  5. Настойка. Поставьте емкость на подоконник или другое светлое и теплое место. Дайте напитку настояться 3–4 недели, периодически встряхивая банку для равномерного распределения ингредиентов.
  6. Процеживание. Через 3–4 недели процедите наливку через сито или марлю. Перелейте готовый напиток в чистую бутылку или банку.
  7. Подача. Наливка из хурмы готова! Напиток имеет яркий вкус и приятный аромат благодаря фруктам и специям. Подавайте охлажденным или в качестве основы для коктейлей.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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