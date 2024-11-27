Домашняя настойка из хурмы: простой рецепт для гурманов
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Ингредиенты (на 10 порций):
- Водка — 0,5 л
- Сахар — 400 г
- Хурма — 400 г
- Пажитник — 4 г
- Порошок плодов рожкового дерева — 3 г
Как приготовить наливку из хурмы:
Время приготовления: 15 минут активного времени + 21 день настаивания.
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0
хурма
- Подготовьте хурму.
- Вымойте и обсушите плоды. Нарежьте хурму на 4–6 частей. Выложите кусочки слоями в банку с широким горлышком, пересыпая каждый слой сахаром.
- Добавьте специи и водку.
- Посыпьте хурму пажитником и порошком рожкового дерева. Залейте все водкой. Закройте банку герметичной крышкой.
- Настойка. Поставьте емкость на подоконник или другое светлое и теплое место. Дайте напитку настояться 3–4 недели, периодически встряхивая банку для равномерного распределения ингредиентов.
- Процеживание. Через 3–4 недели процедите наливку через сито или марлю. Перелейте готовый напиток в чистую бутылку или банку.
- Подача. Наливка из хурмы готова! Напиток имеет яркий вкус и приятный аромат благодаря фруктам и специям. Подавайте охлажденным или в качестве основы для коктейлей.
Уточнения
Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру