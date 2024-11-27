Идеи напитков, которые согреют и защитят от простуды

Зима — время согревающих и насыщенных витаминами напитков, которые помогут справиться с холодами и поддержать иммунитет. Если вы устали от привычного чая с лимоном, попробуйте что-то новое! Известные московские рестораны поделились рецептами своих фирменных горячих напитков, которые легко приготовить дома.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Нарежьте апельсин небольшими кусочками, добавьте клюкву, апельсиновый сок, сироп и корицу. Залейте кипятком и настаивайте 15 минут.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Залейте все ингредиенты кипятком в кастрюле, доведите до кипения, переложите в чайник и настаивайте 2 минуты.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 60°C и подавайте горячим.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Разомните апельсин и лайм, добавьте мед и сок имбиря. Залейте кипятком, положите мяту и настаивайте 5-7 минут.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты, нагрейте в сотейнике и процедите. Украсьте яблоком, корицей и бадьяном перед подачей.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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