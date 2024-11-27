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Идеи напитков, которые согреют и защитят от простуды

2:31
Еда

Зима — время согревающих и насыщенных витаминами напитков, которые помогут справиться с холодами и поддержать иммунитет. Если вы устали от привычного чая с лимоном, попробуйте что-то новое! Известные московские рестораны поделились рецептами своих фирменных горячих напитков, которые легко приготовить дома.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, PDM
Чай

1. Клюквенный чай

Ингредиенты:

  • Апельсин — 60 г
  • Лимон — 50 г
  • Апельсиновый сок — 40 мл
  • Сахарный сироп — 50 мл
  • Клюква (замороженная) — 50 г
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Кипяток — 400 мл

Как приготовить:

Нарежьте апельсин небольшими кусочками, добавьте клюкву, апельсиновый сок, сироп и корицу. Залейте кипятком и настаивайте 15 минут.

2. Чай "Горячий цитрус"

Ингредиенты:

  • Чай каркаде — 6 г
  • Дольки грейпфрута, апельсина и лимона — по 1 шт.
  • Мед — 40 г
  • Кипяток — 400 мл

Как приготовить:

Залейте все ингредиенты кипятком в кастрюле, доведите до кипения, переложите в чайник и настаивайте 2 минуты.

3. Чай "Транссибирский экспресс"

Ингредиенты:

  • Облепиха (замороженная) — 100 г
  • Апельсиновый сок — 200 мл
  • Сок имбиря — 40 мл
  • Лимонный сок — 40 мл
  • Мед — 40 мл

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 60°C и подавайте горячим.

4. Имбирный чай

Ингредиенты:

  • Апельсин — 200 г
  • Лайм — 60 г
  • Сок имбиря — 80 мл
  • Мед — 100 мл
  • Кипяток — 400 мл
  • Веточка мяты

Как приготовить:

Разомните апельсин и лайм, добавьте мед и сок имбиря. Залейте кипятком, положите мяту и настаивайте 5-7 минут.

5. Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

  • Вишневый сок — 300 мл
  • Смородиновый сироп — 40 мл
  • Мед — 40 мл
  • Корица, гвоздика, бадьян — по вкусу
  • Яблоко, апельсин, лайм, лимон — по 4 дольки

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, нагрейте в сотейнике и процедите. Украсьте яблоком, корицей и бадьяном перед подачей.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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