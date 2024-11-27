Идеи напитков, которые согреют и защитят от простуды

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима — время согревающих и насыщенных витаминами напитков, которые помогут справиться с холодами и поддержать иммунитет. Если вы устали от привычного чая с лимоном, попробуйте что-то новое! Известные московские рестораны поделились рецептами своих фирменных горячих напитков, которые легко приготовить дома.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM Чай

1. Клюквенный чай

Ингредиенты:

Апельсин — 60 г

Лимон — 50 г

Апельсиновый сок — 40 мл

Сахарный сироп — 50 мл

Клюква (замороженная) — 50 г

Палочка корицы — 1 шт.

Кипяток — 400 мл

Как приготовить:

Нарежьте апельсин небольшими кусочками, добавьте клюкву, апельсиновый сок, сироп и корицу. Залейте кипятком и настаивайте 15 минут.

2. Чай "Горячий цитрус"

Ингредиенты:

Чай каркаде — 6 г

Дольки грейпфрута, апельсина и лимона — по 1 шт.

Мед — 40 г

Кипяток — 400 мл

Как приготовить:

Залейте все ингредиенты кипятком в кастрюле, доведите до кипения, переложите в чайник и настаивайте 2 минуты.

3. Чай "Транссибирский экспресс"

Ингредиенты:

Облепиха (замороженная) — 100 г

Апельсиновый сок — 200 мл

Сок имбиря — 40 мл

Лимонный сок — 40 мл

Мед — 40 мл

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 60°C и подавайте горячим.

4. Имбирный чай

Ингредиенты:

Апельсин — 200 г

Лайм — 60 г

Сок имбиря — 80 мл

Мед — 100 мл

Кипяток — 400 мл

Веточка мяты

Как приготовить:

Разомните апельсин и лайм, добавьте мед и сок имбиря. Залейте кипятком, положите мяту и настаивайте 5-7 минут.

5. Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Вишневый сок — 300 мл

Смородиновый сироп — 40 мл

Мед — 40 мл

Корица, гвоздика, бадьян — по вкусу

Яблоко, апельсин, лайм, лимон — по 4 дольки

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, нагрейте в сотейнике и процедите. Украсьте яблоком, корицей и бадьяном перед подачей.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

