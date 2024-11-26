Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы

Зимой, когда на улице холодно, так и хочется побаловать себя чем-то горячим, сытным и ароматным. Одним из таких идеальных зимних блюд является венгерский гуляш — насыщенное и вкусное блюдо, которое согреет и подарит ощущение домашнего уюта.
Обжарка. Разогрейте масло в кастрюле или сковороде с толстым дном. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета (около 2-3 минут). Затем добавьте паприку и тмин, обжаривайте еще минуту, постоянно помешивая.
Тушение мяса. Выложите в сковороду мясо, увеличьте огонь и тушите 5-7 минут, помешивая. Посолите, поперчите и залейте водой, чтобы она полностью покрывала мясо. Уменьшите огонь до минимума и тушите 1-1,5 часа, добавляя воду по мере необходимости.
Подготовка овощей. Нарежьте болгарский перец соломкой, картофель — крупными кубиками. Томаты обдайте кипятком, очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок мелко порубите.
Сборка блюда. Добавьте картофель к мясу, залейте водой, чтобы она покрывала ингредиенты, и доведите до кипения. Затем добавьте болгарский перец и готовьте еще 5-7 минут.
Финальный этап. Выложите в кастрюлю нарезанные томаты и чеснок, варите еще 15-20 минут до готовности.
Гуляш подавайте горячим, желательно с кусочком свежего хлеба — это блюдо станет идеальным обедом или ужином для холодной зимней поры.
Уточнения
Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.