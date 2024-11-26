Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи для создания уютной атмосферы в ванной комнате любого стиля
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
Лучший маникюр для визуальной коррекции крупных пальцев
УАЗ буханку призвали отнести к тракторам
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России

Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы

2:12
Еда

Зимой, когда на улице холодно, так и хочется побаловать себя чем-то горячим, сытным и ароматным. Одним из таких идеальных зимних блюд является венгерский гуляш — насыщенное и вкусное блюдо, которое согреет и подарит ощущение домашнего уюта.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

Ингредиенты:

  • Говядина — 500 г
  • Картофель — 5-6 шт.
  • Болгарский перец — 1-2 шт.
  • Томаты — 2-3 шт.
  • Лук — 2-3 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.
  • Паприка (сладкая, сухая) — 2 ст. л.
  • Тмин — 1 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовка мяса. Нарежьте говядину небольшими кусочками.
  2. Обжарка. Разогрейте масло в кастрюле или сковороде с толстым дном. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета (около 2-3 минут). Затем добавьте паприку и тмин, обжаривайте еще минуту, постоянно помешивая.
  3. Тушение мяса. Выложите в сковороду мясо, увеличьте огонь и тушите 5-7 минут, помешивая. Посолите, поперчите и залейте водой, чтобы она полностью покрывала мясо. Уменьшите огонь до минимума и тушите 1-1,5 часа, добавляя воду по мере необходимости.
  4. Подготовка овощей. Нарежьте болгарский перец соломкой, картофель — крупными кубиками. Томаты обдайте кипятком, очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок мелко порубите.
  5. Сборка блюда. Добавьте картофель к мясу, залейте водой, чтобы она покрывала ингредиенты, и доведите до кипения. Затем добавьте болгарский перец и готовьте еще 5-7 минут.
  6. Финальный этап. Выложите в кастрюлю нарезанные томаты и чеснок, варите еще 15-20 минут до готовности.

Гуляш подавайте горячим, желательно с кусочком свежего хлеба — это блюдо станет идеальным обедом или ужином для холодной зимней поры.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
Лучший маникюр для визуальной коррекции крупных пальцев
УАЗ буханку призвали отнести к тракторам
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.