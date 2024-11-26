Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы

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Зимой, когда на улице холодно, так и хочется побаловать себя чем-то горячим, сытным и ароматным. Одним из таких идеальных зимних блюд является венгерский гуляш — насыщенное и вкусное блюдо, которое согреет и подарит ощущение домашнего уюта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Ингредиенты:

Говядина — 500 г

Картофель — 5-6 шт.

Болгарский перец — 1-2 шт.

Томаты — 2-3 шт.

Лук — 2-3 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Паприка (сладкая, сухая) — 2 ст. л.

Тмин — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовка мяса. Нарежьте говядину небольшими кусочками. Обжарка. Разогрейте масло в кастрюле или сковороде с толстым дном. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета (около 2-3 минут). Затем добавьте паприку и тмин, обжаривайте еще минуту, постоянно помешивая. Тушение мяса. Выложите в сковороду мясо, увеличьте огонь и тушите 5-7 минут, помешивая. Посолите, поперчите и залейте водой, чтобы она полностью покрывала мясо. Уменьшите огонь до минимума и тушите 1-1,5 часа, добавляя воду по мере необходимости. Подготовка овощей. Нарежьте болгарский перец соломкой, картофель — крупными кубиками. Томаты обдайте кипятком, очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. Сборка блюда. Добавьте картофель к мясу, залейте водой, чтобы она покрывала ингредиенты, и доведите до кипения. Затем добавьте болгарский перец и готовьте еще 5-7 минут. Финальный этап. Выложите в кастрюлю нарезанные томаты и чеснок, варите еще 15-20 минут до готовности.

Гуляш подавайте горячим, желательно с кусочком свежего хлеба — это блюдо станет идеальным обедом или ужином для холодной зимней поры.

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов.

