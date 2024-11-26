Почему турецкая кухня завораживает туристов со всего мира

Турция славится не только своими пляжами и курортами, но и уникальной кухней, которая очаровывает туристов своими пикантными вкусами, экзотическими фруктами и изысканными сладостями.
Мезе — это разнообразие небольших закусок, которые принято подавать вместе. В традиционное турецкое мезе входят белый сыр, мясные шарики, оливки, маринованные овощи, долма (крошечные голубцы в виноградных листьях), фаршированный орехами перец и жареные мидии.
Посетителям турецких ресторанов часто предлагают самостоятельно выбрать мезе из большого ассортимента, который либо располагается на отдельном столе, либо подносится официантом. Среди самых популярных блюд выделяются холодный салат из баклажан и козий сыр с медовой дыней — настоящая гастрономическая находка.
Несмотря на высокую стоимость, мясо в Турции очень популярно. Местные повара искусно готовят блюда из баранины, курицы, телятины и говядины.
Самым знаменитым мясным блюдом считаются кебабы. Это не просто шашлыки, а целое направление кулинарии. Вариаций кебабов множество:
Не менее популярны кефте — турецкие фрикадельки из баранины или курицы. Они бывают самых разных форм и способов приготовления: отварные, паровые, жареные или запеченные.
Турецкие десерты — это не просто вкусное завершение трапезы, а настоящая легенда. Самый знаменитый из них — рахат-лукум, история которого уходит к временам султана.
По легенде, придворный кондитер изобрел этот мягкий десерт, чтобы избежать зубной травмы, от которой пострадал правитель во время чаепития. Смесь сахара, крахмала и ароматных добавок стала основой для рахат-лукума. Сегодня в Турции также наслаждаются пахлавой, шербетом и халвой, особенно во время праздника Шекер-Байрам.
Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место). Турция граничит с 14 государствами. Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.
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