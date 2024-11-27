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Пицца, роллы или бургер: как не навредить фигуре

1:57
Еда

Выходные — отличное время, чтобы расслабиться и побаловать себя вкусной едой. Но даже если вы решили заказать пиццу, роллы или бургеры, это не значит, что нужно забыть о здоровье. Диетолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар рассказала, как выбрать блюда, которые насытят и не нанесут вреда фигуре.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0
Пицца

Пицца

Калорийность средней пиццы может достигать 2000 ккал, но редко кто съедает её целиком. Один-два кусочка (150-200 ккал каждый) — вполне разумный выбор.

Рекомендации:

  • Избегайте начинки с колбасками, беконом или миксом "четыре сыра".
  • Предпочтите пиццу с курицей, ветчиной, бужениной, овощами и зеленью.
  • Ешьте пиццу на обед, а не на ужин.

Бургеры

На первый взгляд бургер кажется безобидным, но он сочетает тесто, жирное мясо и соусы с сахаром. Такой микс легко превращается в более 1000 ккал на 300-400 г.

Рекомендации:

  • Выбирайте бургеры с простым составом.
  • Уберите одну из булочек, чтобы снизить калорийность.
  • Как и пиццу, бургеры лучше есть в первой половине дня.

Роллы

Роллы могут быть как диетическими, так и очень калорийными. Например, варианты с темпурой или майонезом содержат от 500 до 700 ккал за порцию из 8 кусочков.

Рекомендации:

  • Отдавайте предпочтение роллам с простым составом: рыба, рис и нори.
  • Не злоупотребляйте соевым соусом.
  • Сочетайте роллы с овощным гарниром, например, салатом.

Диетолог подчеркивает, что при соблюдении умеренности можно наслаждаться любимыми блюдами без ущерба для здоровья. Главное — выбирать качественные продукты и есть в разумных количествах.

Уточнения

Бы́строе пита́ние фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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