Пицца, роллы или бургер: как не навредить фигуре

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Выходные — отличное время, чтобы расслабиться и побаловать себя вкусной едой. Но даже если вы решили заказать пиццу, роллы или бургеры, это не значит, что нужно забыть о здоровье. Диетолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар рассказала, как выбрать блюда, которые насытят и не нанесут вреда фигуре.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0 Пицца

Пицца

Калорийность средней пиццы может достигать 2000 ккал, но редко кто съедает её целиком. Один-два кусочка (150-200 ккал каждый) — вполне разумный выбор.

Рекомендации:

Избегайте начинки с колбасками, беконом или миксом "четыре сыра".

Предпочтите пиццу с курицей, ветчиной, бужениной, овощами и зеленью.

Ешьте пиццу на обед, а не на ужин.

Бургеры

На первый взгляд бургер кажется безобидным, но он сочетает тесто, жирное мясо и соусы с сахаром. Такой микс легко превращается в более 1000 ккал на 300-400 г.

Рекомендации:

Выбирайте бургеры с простым составом.

Уберите одну из булочек, чтобы снизить калорийность.

Как и пиццу, бургеры лучше есть в первой половине дня.

Роллы

Роллы могут быть как диетическими, так и очень калорийными. Например, варианты с темпурой или майонезом содержат от 500 до 700 ккал за порцию из 8 кусочков.

Рекомендации:

Отдавайте предпочтение роллам с простым составом: рыба, рис и нори.

Не злоупотребляйте соевым соусом.

Сочетайте роллы с овощным гарниром, например, салатом.

Диетолог подчеркивает, что при соблюдении умеренности можно наслаждаться любимыми блюдами без ущерба для здоровья. Главное — выбирать качественные продукты и есть в разумных количествах.

Уточнения

Бы́строе пита́ние фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания.

