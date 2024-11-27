Пицца, роллы или бургер: как не навредить фигуре

Выходные — отличное время, чтобы расслабиться и побаловать себя вкусной едой. Но даже если вы решили заказать пиццу, роллы или бургеры, это не значит, что нужно забыть о здоровье. Диетолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар рассказала, как выбрать блюда, которые насытят и не нанесут вреда фигуре.
Калорийность средней пиццы может достигать 2000 ккал, но редко кто съедает её целиком. Один-два кусочка (150-200 ккал каждый) — вполне разумный выбор.
На первый взгляд бургер кажется безобидным, но он сочетает тесто, жирное мясо и соусы с сахаром. Такой микс легко превращается в более 1000 ккал на 300-400 г.
Роллы могут быть как диетическими, так и очень калорийными. Например, варианты с темпурой или майонезом содержат от 500 до 700 ккал за порцию из 8 кусочков.
Диетолог подчеркивает, что при соблюдении умеренности можно наслаждаться любимыми блюдами без ущерба для здоровья. Главное — выбирать качественные продукты и есть в разумных количествах.
Бы́строе пита́ние фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания.
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