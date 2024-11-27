Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники
Основные причины выпадения волос и что делать, если анализы в норме
Пять удивительных фактов о шелковице, которые изменят ваше мнение
Почему кожа на руках стареет быстрее, чем на лице
Вдова Лёвкина улыбалась на похоронах артиста: в чём дело
Как собаки выражают любовь: раскрываем их тайный язык
Бескровно и не применяя ядерное оружие. В Совбезе объяснили, как Орешник может пресечь угрозу от НАТО
Как действовать, если автомобиль заглох на ж/д переезде
Как спасти диван от кошачьих когтей: три простых метода, которые работают

Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным

1:15
Еда

Как долго можно хранить приготовленную рыбу? Это зависит как от её вида, так и от способа приготовления. Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Общие рекомендации

Если вы приготовили рыбу заранее, её лучше съесть в течение двух дней. Это оптимальный срок хранения продукта в холодильнике. Однако способ приготовления может повлиять на время, в течение которого блюдо остаётся свежим.

  • Рыба, приготовленная во фритюре или запечённая в духовке, может храниться до 3-4 дней, но не дольше.
  • Маринованную рыбу, ещё не подвергшуюся тепловой обработке, следует использовать в течение трёх суток. Натуральные консерванты, такие как уксус и соль, замедляют рост бактерий, но не защищают продукт от пересыхания и потери вкуса.

Сырые и полусырые блюда

Что категорически не стоит оставлять в холодильнике, так это блюда из сырой или полусырой рыбы. Бактерии размножаются в таких продуктах очень быстро, и уже через сутки они могут стать опасными для употребления.

Совет: Всегда проверяйте состояние рыбы перед употреблением, чтобы избежать риска отравления.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Садоводство, цветоводство
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Стало известно имя нового возлюбленного актрисы Кристины Асмуc
Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным
ЗОЖ для школьников: баланс учёбы, спорта и отдыха
Заподозренная в романах с Бондарчуком и Богомоловым актриса Синицына объяснила любовь к откровенным съёмкам
Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала
Юрист объяснил, каких животных нельзя заводить в квартирах
Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах
Как защитить свой автомобиль от кражи
Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS
На Украине уничтожен долотный завод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.