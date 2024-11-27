Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным

Как долго можно хранить приготовленную рыбу? Это зависит как от её вида, так и от способа приготовления. Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание.
Если вы приготовили рыбу заранее, её лучше съесть в течение двух дней. Это оптимальный срок хранения продукта в холодильнике. Однако способ приготовления может повлиять на время, в течение которого блюдо остаётся свежим.
Что категорически не стоит оставлять в холодильнике, так это блюда из сырой или полусырой рыбы. Бактерии размножаются в таких продуктах очень быстро, и уже через сутки они могут стать опасными для употребления.
Совет: Всегда проверяйте состояние рыбы перед употреблением, чтобы избежать риска отравления.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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