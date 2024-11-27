Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Как долго можно хранить приготовленную рыбу? Это зависит как от её вида, так и от способа приготовления. Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Общие рекомендации

Если вы приготовили рыбу заранее, её лучше съесть в течение двух дней. Это оптимальный срок хранения продукта в холодильнике. Однако способ приготовления может повлиять на время, в течение которого блюдо остаётся свежим.

Рыба, приготовленная во фритюре или запечённая в духовке, может храниться до 3-4 дней, но не дольше.

Маринованную рыбу, ещё не подвергшуюся тепловой обработке, следует использовать в течение трёх суток. Натуральные консерванты, такие как уксус и соль, замедляют рост бактерий, но не защищают продукт от пересыхания и потери вкуса.

Сырые и полусырые блюда

Что категорически не стоит оставлять в холодильнике, так это блюда из сырой или полусырой рыбы. Бактерии размножаются в таких продуктах очень быстро, и уже через сутки они могут стать опасными для употребления.

Совет: Всегда проверяйте состояние рыбы перед употреблением, чтобы избежать риска отравления.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



