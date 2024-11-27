Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды
Алла Пугачёва поздравила напугавшего народ Бориса Гребенщикова*
Закрытые двери и кошки: причины, почему это может быть опасно
Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ
Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея
Почему атмосферный двигатель может быть лучше турбомотора
Спорт для детей: как понять, что вашему ребенку это нужно

Как приготовить ароматную кашу с рисом и мясом

1:55
Еда

Мясо, рис, морковь и лук — это сочетание, которое всегда радует своим вкусом и универсальностью. Из этих ингредиентов можно приготовить не только плов, но и насыщенную, ароматную кашу, идеально подходящую для семейного ужина.

Мясо с рисом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0
Мясо с рисом

Готовится блюдо долго — более шести часов, но не требует вашего постоянного участия. Большую часть времени оно будет томиться на плите, наполняя дом аппетитным ароматом.

Ингредиенты (на 4 литра):

  • Рис — 500 г
  • Мясо — 1 кг (на ваш вкус)
  • Морковь — 2 штуки среднего размера
  • Лук — 3 луковицы
  • Лавровый лист — 2-3 штуки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Горячая вода — около 2 литров

Как готовить:

  1. Нарежьте лук и морковь, мясо — кубиками. Рис тщательно промойте, пока вода не станет прозрачной.
  2. В большой кастрюле (объём не менее 4 литров) на среднем огне обжарьте лук до появления сока.
  3. Добавьте мясо, сразу налейте 1,5 литра горячей воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите мясо два часа без крышки, следя, чтобы уровень воды оставался на 8 см выше ингредиентов. При необходимости доливайте воду.
  4. Через два часа добавьте лавровый лист, морковь и ещё немного воды. Продолжайте тушить полтора часа.
  5. Затем выложите на мясо и овощи промытый рис, долейте воды и готовьте ещё 50 минут на слабом огне, периодически помешивая.
  6. Снимите кашу с огня, накройте кастрюлю крышкой и укутайте её полотенцем. Через два часа блюдо можно подавать к столу.

Совет: Подайте кашу с зеленью или свежими овощами — это добавит блюду свежести и яркости.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Как распознать болезнь у кошки до её осложнения
Названы пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет быстрее
Певица Люся Чеботина раскрыла детали конфликта с телеведущей Лерой Кудрявцевой
США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение
Аршавин жёстко высказался в адрес Барановской, рассказывая о своих возлюбленных
Зимние проблемы автомобилей с автоматической коробкой передач
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Собчак показала, как отметила день рождения сына Платона с Максимом Виторганом
Ожирение и память клеток: почему похудеть сложнее, чем кажется
Укроп заполонил огород, что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.