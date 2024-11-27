Как приготовить ароматную кашу с рисом и мясом

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо, рис, морковь и лук — это сочетание, которое всегда радует своим вкусом и универсальностью. Из этих ингредиентов можно приготовить не только плов, но и насыщенную, ароматную кашу, идеально подходящую для семейного ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0 Мясо с рисом

Готовится блюдо долго — более шести часов, но не требует вашего постоянного участия. Большую часть времени оно будет томиться на плите, наполняя дом аппетитным ароматом.

Ингредиенты (на 4 литра):

Рис — 500 г

Мясо — 1 кг (на ваш вкус)

Морковь — 2 штуки среднего размера

Лук — 3 луковицы

Лавровый лист — 2-3 штуки

Соль, перец — по вкусу

Горячая вода — около 2 литров

Как готовить:

Нарежьте лук и морковь, мясо — кубиками. Рис тщательно промойте, пока вода не станет прозрачной. В большой кастрюле (объём не менее 4 литров) на среднем огне обжарьте лук до появления сока. Добавьте мясо, сразу налейте 1,5 литра горячей воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите мясо два часа без крышки, следя, чтобы уровень воды оставался на 8 см выше ингредиентов. При необходимости доливайте воду. Через два часа добавьте лавровый лист, морковь и ещё немного воды. Продолжайте тушить полтора часа. Затем выложите на мясо и овощи промытый рис, долейте воды и готовьте ещё 50 минут на слабом огне, периодически помешивая. Снимите кашу с огня, накройте кастрюлю крышкой и укутайте её полотенцем. Через два часа блюдо можно подавать к столу.

Совет: Подайте кашу с зеленью или свежими овощами — это добавит блюду свежести и яркости.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



