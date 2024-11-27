Подделки мёда: как не ошибиться при выборе натурального продукта

Роскачество провело исследование 21 торговой марки российского мёда и выяснило, что только 20% образцов соответствуют стандартам качества и законодательству. Остальная продукция была признана фальсификатом. Как не ошибиться в выборе натурального мёда, рассказал председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ.
По словам Шелища, проблема подделок на рынке мёда существует уже много лет. Риск купить некачественный продукт есть у каждого, но это не повод полностью отказываться от мёда. Сам эксперт регулярно покупает этот продукт, но выбирает его только в проверенных местах — крупных сетевых магазинах, где есть контроль качества, или в фермерских лавках с хорошей репутацией.
Подозрительно дешёвый мёд Шелищ обходит стороной, считая этот сегмент более рискованным.
"Конечно, цены на мёд сильно варьируются. Я не выбираю самый дорогой, но и от самых дешёвых продуктов отказываюсь. Предпочитаю что-то среднего ценового диапазона", — объяснил он.
Эксперт советует внимательно относиться к выбору мёда и не экономить, если есть сомнения в качестве.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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