Почему не стоит добавлять масло в воду при варке макарон

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны — универсальное и сытное блюдо, которое легко готовить. Этот гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой, грибами, морепродуктами и овощами. Но при варке макаронных изделий часто возникает вопрос: стоит ли добавлять растительное масло в воду?

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM Макароны

Многие считают, что масло помогает избежать слипания макарон. Однако шеф-повар Лидия Бастианич советует никогда этого не делать, особенно если вы планируете готовить пасту с соусом.

Почему масло в воде — плохая идея?

По словам Лидии, масло создаёт на поверхности макарон и воды тонкую плёнку, которая делает их скользкими. Крахмал, выделяемый макаронами, необходим для того, чтобы соус хорошо прилипал. Масло же закупоривает поры изделий, препятствуя впитыванию соуса.

Кроме того, масло не смешивается с водой из-за разницы в плотности. Вместо того чтобы улучшить текстуру макарон, оно оставляет их гладкими, что ухудшает взаимодействие с соусами.

Эксперты отмечают, что для идеального результата при варке макарон достаточно следовать основным правилам: использовать большое количество воды, добавить немного соли и не переваривать изделия.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.