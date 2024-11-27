Почему не стоит добавлять масло в воду при варке макарон

Макароны — универсальное и сытное блюдо, которое легко готовить. Этот гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой, грибами, морепродуктами и овощами. Но при варке макаронных изделий часто возникает вопрос: стоит ли добавлять растительное масло в воду?
Многие считают, что масло помогает избежать слипания макарон. Однако шеф-повар Лидия Бастианич советует никогда этого не делать, особенно если вы планируете готовить пасту с соусом.
По словам Лидии, масло создаёт на поверхности макарон и воды тонкую плёнку, которая делает их скользкими. Крахмал, выделяемый макаронами, необходим для того, чтобы соус хорошо прилипал. Масло же закупоривает поры изделий, препятствуя впитыванию соуса.
Кроме того, масло не смешивается с водой из-за разницы в плотности. Вместо того чтобы улучшить текстуру макарон, оно оставляет их гладкими, что ухудшает взаимодействие с соусами.
Эксперты отмечают, что для идеального результата при варке макарон достаточно следовать основным правилам: использовать большое количество воды, добавить немного соли и не переваривать изделия.
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