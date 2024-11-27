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Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея

1:31
Еда

Способ разбивания яиц действительно имеет значение, утверждает шеф-повар Пенни Станкевич. Она рассказала, какой метод считается самым безопасным и удобным при работе с этим продуктом.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Почему не стоит разбивать яйца о край посуды

Многие разбивают яйца о край чаши или сковороды, но профессиональные повара избегают этого метода. Причина проста: в содержимое яйца могут попасть мелкие частицы скорлупы. Кроме того, если яйца недостаточно тщательно вымыты, увеличивается риск бактериального заражения.

Разбивание ножом: эстетично, но не всегда удобно

Некоторые используют нож для создания ровного среза, что облегчает отделение белка от желтка. Однако этот способ требует точности. Если удар окажется слишком сильным, мембрана желтка может повредиться, и белок с желтком смешаются.

Оптимальный способ — метод столешницы

Профессионалы предпочитают разбивать яйца о плоскую поверхность, например, столешницу. Этот метод минимизирует риск попадания скорлупы и позволяет избежать бактериального загрязнения. После этого содержимое яйца выливается в отдельную миску, что помогает быстро проверить его качество, особенно если нужно разбить несколько яиц подряд.

Пенни Станкевич подчеркнула, что этот способ не только гигиеничен, но и экономит время, делая процесс более удобным и профессиональным.

Уточнения

Скорлупа  внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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