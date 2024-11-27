Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея

Способ разбивания яиц действительно имеет значение, утверждает шеф-повар Пенни Станкевич. Она рассказала, какой метод считается самым безопасным и удобным при работе с этим продуктом.
Многие разбивают яйца о край чаши или сковороды, но профессиональные повара избегают этого метода. Причина проста: в содержимое яйца могут попасть мелкие частицы скорлупы. Кроме того, если яйца недостаточно тщательно вымыты, увеличивается риск бактериального заражения.
Некоторые используют нож для создания ровного среза, что облегчает отделение белка от желтка. Однако этот способ требует точности. Если удар окажется слишком сильным, мембрана желтка может повредиться, и белок с желтком смешаются.
Профессионалы предпочитают разбивать яйца о плоскую поверхность, например, столешницу. Этот метод минимизирует риск попадания скорлупы и позволяет избежать бактериального загрязнения. После этого содержимое яйца выливается в отдельную миску, что помогает быстро проверить его качество, особенно если нужно разбить несколько яиц подряд.
Пенни Станкевич подчеркнула, что этот способ не только гигиеничен, но и экономит время, делая процесс более удобным и профессиональным.
Скорлупа — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
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