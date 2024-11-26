Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спим вместе: почему ваша кошка предпочитает спать рядом
Генеральный директор Apple Тим Кук прибыл в Китай на CISCE
Китайские авто с пробегом: рост предложений и снижение цен
Учёные нашли способ обойти защиту мозга для лечения болезней
Кто на самом деле спас пилигримов: малоизвестные детали американского праздника
Почему нельзя глушить двигатель с турбонаддувом сразу
Сорта слив на ваш выбор: как добиться удачного урожая весной
Как вырастить рассаду земляники дома: 6 простых правил
Главные плюсы и минусы линолеума в интерьере

Как добиться румяной хрустящей корочки на запечённой курице?

1:22
Еда

Хрустящая корочка на запечённой курице - это мечта любого гурмана. Запечённая курица — любимое блюдо многих, и золотистая корочка делает его ещё вкуснее. Вот несколько советов, которые помогут вам достичь идеального результата:

Запечённая курица
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0
Запечённая курица
  • Тщательно натрите курицу оливковым маслом перед приготовлением. Это создаст хрустящую корочку.
  • Приправьте мясо любимыми специями, например смесью соли, перца, чеснока и других трав.
  • Обваляйте курицу в панировке перед жаркой. Панировка может быть сделана из муки, панировочных сухарей или специальной смеси для панировки.
  • Используйте режим конвекции в духовке для равномерного распределения горячего воздуха и золотистой корочки.
  • Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте противень с курицей на средний уровень. Жарьте курицу достаточно долго, чтобы она полностью прожарилась внутри и образовалась золотистая корочка.
  • Ближе к концу приготовления нанесите глазурь на курицу. Глазурь может состоять из мёда, соевого соуса, лимонного сока и специй. Это добавит блеск и дополнительный вкус.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусную и аппетитную курицу с золотистой хрустящей корочкой.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы
Новости спорта
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы Аудио 
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Уникальные мечи с Балеарских островов раскрыли тайны прошлого
Путеводитель по звёздной системе отелей: что учесть при бронировании?
Секрет идеального ужина: салат с копчёной курицей и фасолью
Эксперт рассказал, как внедрение цифрового рубля повлияет на финансовые операции в России
Почему собака роет ямы: разбор поведения и инстинктов
Ранний посев: как вырастить крепкую рассаду уже к весне
Что делать, если обувь слишком сильно натирает? Проверенные способы, которые помогут вам
Автобусы Volgabus получат российские моторы
Питание для памяти: что включить в рацион
Загадка глубин: корабль Васко да Гамы найден спустя века
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.