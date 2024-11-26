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Готовим низкокалорийное ягодное парфе, которое радует вкусом и не вредит фигуре

0:58
Еда

Предлагаем приготовить лёгкий десерт для тех, кто любит вкусную еду и следит за фигурой. Это нежное ягодное парфе с калорийностью всего 144 ккал на 100 г.

Малиновый мусс
Фото: flickr.com by Smabs Sputzer (1956-2017), CC BY 2.0
Малиновый мусс

Ингредиенты на 4 порции:

  • малина — 200 г,
  • черника или голубика — 200 г,
  • сливки (жирность не менее 30%) — 400 мл,
  • йогурт — 5 ст. л.,
  • сок и цедра одного лайма.

Приготовление:

  1. Взбить холодные сливки миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты.
  2. Добавить йогурт, сахар и сок лайма с цедрой. Аккуратно перемешать.
  3. Отложить четверть ягод для украшения, остальные размять (можно использовать замороженные ягоды).
  4. Выложить слоями в креманки: ягоды, сливки, повторить слои.
  5. Украсить целыми ягодами и поставить в холодильник на 1 час.

Уточнения

Парфе́ (от фр. parfait «безукоризненный, прекрасный») — холодное сладкое блюдо, известное с 1894 года.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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