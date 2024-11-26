Готовим низкокалорийное ягодное парфе, которое радует вкусом и не вредит фигуре

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить лёгкий десерт для тех, кто любит вкусную еду и следит за фигурой. Это нежное ягодное парфе с калорийностью всего 144 ккал на 100 г.

Фото: flickr.com by Smabs Sputzer (1956-2017), CC BY 2.0 Малиновый мусс

Ингредиенты на 4 порции:

малина — 200 г,

черника или голубика — 200 г,

сливки (жирность не менее 30%) — 400 мл,

йогурт — 5 ст. л.,

сок и цедра одного лайма.

Приготовление:

Взбить холодные сливки миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Добавить йогурт, сахар и сок лайма с цедрой. Аккуратно перемешать. Отложить четверть ягод для украшения, остальные размять (можно использовать замороженные ягоды). Выложить слоями в креманки: ягоды, сливки, повторить слои. Украсить целыми ягодами и поставить в холодильник на 1 час.

Уточнения

Парфе́ (от фр. parfait «безукоризненный, прекрасный») — холодное сладкое блюдо, известное с 1894 года.



