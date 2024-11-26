Пикантный и витаминный греческий салат, без которого не обходится ни один праздничный стол

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий салат — это традиционное блюдо греческой кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Этот салат состоит из свежих овощей, таких как помидоры, огурцы, сладкий перец и лук, а также мягкого сыра фета, оливок и ароматной заправки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM Греческий салат

Ингредиенты:

300 г помидоров,

2 огурца,

1 красная луковица,

1 болгарский перец,

200 г сыра фета,

1 банка маслин,

1 ст. л. винного уксуса,

1 ч. л. сушёного орегано,

3 ст. л. оливкового масла,

соль, чёрный перец — по вкусу.

Вот как приготовить идеальный греческий салат:

Нарежьте огурцы, болгарский перец, крымский лук и помидоры черри крупными кусочками. Лук нарежьте тонко. Разложите овощи по тарелкам и сверху полейте маслом со специями. Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Добавьте свежую мяту и посолите по вкусу. Перемешайте салат, добавьте оливки и снова перемешайте. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано и перец. Влейте половину заправки в салат, перемешайте и выложите сыр фета кубиками. Выложите овощи на листья салата, затем сыр и оставшуюся заправку. Посыпьте орегано.

Салат готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

