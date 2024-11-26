Пикантный и витаминный греческий салат, без которого не обходится ни один праздничный стол

Греческий салат — это традиционное блюдо греческой кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Этот салат состоит из свежих овощей, таких как помидоры, огурцы, сладкий перец и лук, а также мягкого сыра фета, оливок и ароматной заправки.
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Греческий салат
Ингредиенты:
300 г помидоров,
2 огурца,
1 красная луковица,
1 болгарский перец,
200 г сыра фета,
1 банка маслин,
1 ст. л. винного уксуса,
1 ч. л. сушёного орегано,
3 ст. л. оливкового масла,
соль, чёрный перец — по вкусу.
Вот как приготовить идеальный греческий салат:
Нарежьте огурцы, болгарский перец, крымский лук и помидоры черри крупными кусочками. Лук нарежьте тонко.
Разложите овощи по тарелкам и сверху полейте маслом со специями.
Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части.
Добавьте свежую мяту и посолите по вкусу.
Перемешайте салат, добавьте оливки и снова перемешайте.
Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано и перец.
Влейте половину заправки в салат, перемешайте и выложите сыр фета кубиками.
Выложите овощи на листья салата, затем сыр и оставшуюся заправку.
Посыпьте орегано.
Салат готов. Приятного аппетита!
Уточнения
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.