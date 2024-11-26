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Пикантный и витаминный греческий салат, без которого не обходится ни один праздничный стол

1:32
Еда

Греческий салат — это традиционное блюдо греческой кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Этот салат состоит из свежих овощей, таких как помидоры, огурцы, сладкий перец и лук, а также мягкого сыра фета, оливок и ароматной заправки.

Греческий салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Греческий салат

Ингредиенты:

  • 300 г помидоров,
  • 2 огурца,
  • 1 красная луковица,
  • 1 болгарский перец,
  • 200 г сыра фета,
  • 1 банка маслин,
  • 1 ст. л. винного уксуса,
  • 1 ч. л. сушёного орегано,
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Вот как приготовить идеальный греческий салат:

  1. Нарежьте огурцы, болгарский перец, крымский лук и помидоры черри крупными кусочками. Лук нарежьте тонко.
  2. Разложите овощи по тарелкам и сверху полейте маслом со специями.
  3. Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части.
  4. Добавьте свежую мяту и посолите по вкусу.
  5. Перемешайте салат, добавьте оливки и снова перемешайте.
  6. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано и перец.
  7. Влейте половину заправки в салат, перемешайте и выложите сыр фета кубиками.
  8. Выложите овощи на листья салата, затем сыр и оставшуюся заправку.
  9. Посыпьте орегано.

Салат готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα — деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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