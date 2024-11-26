Сливочная паста без помидоров и сыра — шикарный ужин на нескольких человек за полчаса

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Приготовьте сливочную пасту с креветками за 30 минут для компании из шести человек. Это лёгкое и вкусное блюдо готовится без сыра и помидоров, зато с креветками и вкуснейшим соусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста

Ингредиенты:

400 г спагетти;

350 г очищенных креветок;

400 мл 33%-ных сливок;

30 г петрушки;

4 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и смесь перцев по вкусу.

Приготовление:

Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте измельчённый чеснок и петрушку. Добавьте креветки, посолите и поперчите. Обжаривайте всё вместе около минуты. Влейте сливки, уменьшите огонь и тушите ещё 2-3 минуты. Добавьте готовые спагетти к соусу, перемешайте и подавайте горячим.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

