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Сливочная паста без помидоров и сыра — шикарный ужин на нескольких человек за полчаса

0:57
Еда

Приготовьте сливочную пасту с креветками за 30 минут для компании из шести человек. Это лёгкое и вкусное блюдо готовится без сыра и помидоров, зато с креветками и вкуснейшим соусом.

Паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста

Ингредиенты:

  • 400 г спагетти;
  • 350 г очищенных креветок;
  • 400 мл 33%-ных сливок;
  • 30 г петрушки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль и смесь перцев по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте измельчённый чеснок и петрушку.
  3. Добавьте креветки, посолите и поперчите. Обжаривайте всё вместе около минуты.
  4. Влейте сливки, уменьшите огонь и тушите ещё 2-3 минуты.
  5. Добавьте готовые спагетти к соусу, перемешайте и подавайте горячим.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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