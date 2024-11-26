Сливочная паста без помидоров и сыра — шикарный ужин на нескольких человек за полчаса

Приготовьте сливочную пасту с креветками за 30 минут для компании из шести человек. Это лёгкое и вкусное блюдо готовится без сыра и помидоров, зато с креветками и вкуснейшим соусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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