Лёгкий и полезный салат с тунцом можно приготовить и на праздник, и на обычный ужин

Этот лёгкий и полезный салат с тунцом станет отличным перекусом в середине вашего дня или прекрасным дополнением к ужину. Он готовится быстро и состоит из простых ингредиентов, которые наверняка найдутся в вашем холодильнике. При этом этот салат прилично выглядит и получается очень вкусным, поэтому хорош он будет и на праздничном столе!
Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0
Салат с тунцом, огурцом и яйцами
Ингредиенты (все ингредиенты этого салата берутся по вкусу, на глаз, поэтому точное их количество не указано):
листья салата;
помидоры;
варёные яйца;
белый хлеб или батон;
оливковое масло;
смесь итальянских или прованских трав;
майонез;
тёртый сыр пармезан.
Приготовление:
Нарежьте листья салата на мелкие кусочки и добавьте рукколу по желанию.
Нарежьте помидоры на небольшие кусочки и выложите их по кругу, а затем в центр.
Разрежьте варёное яйцо пополам, а затем каждую половинку на четыре части. Выложите яйца на листья салата вместе с помидорами.
Подготовьте сухарики: нарежьте белый хлеб или батон на маленькие кусочки, добавьте соль, итальянские или прованские травы и сбрызните оливковым маслом. Перемешайте и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 2-3 минуты. Если у вас есть функция обдува горячим воздухом, включите её.
Когда сухарики будут готовы, нарежьте их кубиками. Так же, чтобы упростить процесс готовки, можно просто подсушить хлеб в тостере и посыпать специями перед нарезкой.
Сделайте сеточку из майонеза на тунце.
Выложите сухарики на майонез и посыпьте тёртым пармезаном.
Салат готов! Его можно есть каждый день, он готовится быстро и получается очень вкусным.
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Тунцы́ (латThunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).