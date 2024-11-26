Лёгкий и полезный салат с тунцом можно приготовить и на праздник, и на обычный ужин

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий и полезный салат с тунцом станет отличным перекусом в середине вашего дня или прекрасным дополнением к ужину. Он готовится быстро и состоит из простых ингредиентов, которые наверняка найдутся в вашем холодильнике. При этом этот салат прилично выглядит и получается очень вкусным, поэтому хорош он будет и на праздничном столе!

Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0 Салат с тунцом, огурцом и яйцами

Ингредиенты (все ингредиенты этого салата берутся по вкусу, на глаз, поэтому точное их количество не указано):

листья салата;

помидоры;

варёные яйца;

белый хлеб или батон;

оливковое масло;

смесь итальянских или прованских трав;

майонез;

тёртый сыр пармезан.

Приготовление:

Нарежьте листья салата на мелкие кусочки и добавьте рукколу по желанию. Нарежьте помидоры на небольшие кусочки и выложите их по кругу, а затем в центр. Разрежьте варёное яйцо пополам, а затем каждую половинку на четыре части. Выложите яйца на листья салата вместе с помидорами. Подготовьте сухарики: нарежьте белый хлеб или батон на маленькие кусочки, добавьте соль, итальянские или прованские травы и сбрызните оливковым маслом. Перемешайте и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 2-3 минуты. Если у вас есть функция обдува горячим воздухом, включите её. Когда сухарики будут готовы, нарежьте их кубиками. Так же, чтобы упростить процесс готовки, можно просто подсушить хлеб в тостере и посыпать специями перед нарезкой. Сделайте сеточку из майонеза на тунце. Выложите сухарики на майонез и посыпьте тёртым пармезаном.

Салат готов! Его можно есть каждый день, он готовится быстро и получается очень вкусным.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

