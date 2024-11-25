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Выяснилось, как посуда из разных материалов влияет на вкус и качество готовой еды

2:07
Еда

Посуда играет значительную роль в процессе приготовления пищи, поскольку материалы, из которых она сделана, оказывают влияние на вкус и качество готовых блюд. Об этом проинформировал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Так, нержавеющая сталь является одним из самых популярных материалов, однако некоторые её разновидности могут содержать никель и хром, которые придают пище металлический привкус.

Алюминий также широко применяется, но при нагревании кислых продуктов, таких как томаты, лимон, уксус и другие, возможно выделение микрочастиц металла, которые впоследствии попадают в организм человека. Регулярное употребление пищи, приготовленной в алюминиевой посуде, может привести к накоплению металла в организме и нарушению функционирования центральной нервной системы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на химика.

Чугунная посуда известна своей долговечностью и способностью равномерно распределять тепло, однако она также может влиять на вкус блюд. Чугун может вступать в реакцию с кислыми продуктами и выделять железо в пищу, что придаёт еде металлический привкус и изменяет её цвет. Кроме того, чугун является пористым материалом и хорошо впитывает запахи, поэтому при использовании большого количества специй, чеснока или лука блюда могут частично впитать эти ароматы при следующей готовке.

Медная посуда считается идеальной для приготовления пищи, так как медь способствует быстрому и равномерному нагреву продуктов. Однако такая посуда может негативно влиять на вкус пищи, особенно если не соблюдаются правила эксплуатации и ухода. Например, если сковородку из меди не вытереть насухо после использования, на ней может образоваться патина — налёт, который разрушается при нагревании и взаимодействует с продуктами, придавая горечь блюдам.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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