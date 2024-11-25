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Гороховый суп с копченым мясом и хрустящими гренками

1:35
Еда

Гороховый суп с копченостями — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое приятно порадует любителей сытных первых. Основой для такого супа становятся колотый горох и копчености, среди которых часто используются ребрышки или куриное филе.

суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
суп

Для добавления насыщенного вкуса и аромата в рецепт часто включают картошку, морковь и сладкий перец, которые прекрасно сочетаются с копченостями и бобовыми.

Приготовление супа не требует особых усилий. Сначала горох тщательно промывают, замачивают и варят в воде до мягкости. Далее на сковороде обжариваются колбаски, лук, морковь и перец, которые затем добавляются в кастрюлю с горохом и копченым мясом.

Погружной блендер помогает сделать суп более однородным, а добавление свежей зелени в конце готовки придает блюду свежесть и яркость. В качестве дополнения к супу можно приготовить хрустящие чесночные гренки, которые отлично сочетаются с горячим супом и придают ему дополнительный вкус.

Сам рецепт можно варьировать в зависимости от того, какие копчености есть в наличии. Свиные ребра, грудинка или куриные крылышки — это идеальные варианты для такого супа. Главное — использовать несколько видов копченых продуктов, чтобы получить насыщенный и многогранный вкус. Такой суп можно подать не только как обед, но и на ужин, особенно в холодное время года.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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