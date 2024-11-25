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Готовим идеальное ризотто. Вам помогут эти кулинарные хитрости

1:34
Еда

Выбираем правильный рис

Выбирайте короткозерный рис, такой как Арборио или Карнароли, так как они имеют высокое содержание крахмала. 

Ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0
Ризотто

Подготовьте ингредиенты

Нарежьте лук, чеснок и любые другие овощи, которые вы планируете включить. Натрите сыр, который вы будете использовать, и отмерьте бульон.

Обжарьте лук и чеснок

Нагрейте немного оливкового или сливочного масла в большой широкой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и чеснок, осторожно обжаривая, пока они не станут мягкими и полупрозрачными.

Поджарьте рис

Добавьте рис в сковороду и перемешайте его, дав ему поджариться в течение минуты или двух. 

Постепенно добавляйте жидкость

Налейте в кастрюлю с рисом небольшое количество теплого бульона. Осторожно перемешайте, пока жидкость не впитается, прежде чем добавлять еще. Повторите этот процесс, постепенно добавляя больше жидкости по мере ее впитывания.

Постоянно помешивайте

Часто помешивайте ризотто, чтобы рис не прилип к сковороде. Это помогает высвободить крахмал и создает кремообразную консистенцию.

Добавьте овощи, сыр и приправы

Ближе к концу приготовления добавьте любые предварительно приготовленные овощи или зелень, которые вы хотите. Добавьте тертый сыр, например, пармезан, чтобы добавить насыщенности и сливочности. Приправьте солью и перцем по вкусу.

 

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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