Простые и быстрые рецепты с лавашом

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш — универсальная основа для разнообразных закусок, которые можно приготовить быстро и без лишних хлопот. Благодаря простоте приготовления такие блюда становятся популярными как в будние дни, так и для праздничного стола. Лаваш легко превращается в основу для конвертиков, пиццы, ленивых хачапури, чебуреков, рулетов и даже оригинальных чипсов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM Лаваш с сыром

Одним из самых простых и вкусных вариантов является рулет с укропом, яйцами и брынзой. Готовится он за считаные минуты, а результат впечатляет сочетанием свежести и нежности. Не менее интересен рецепт с творожным сыром и огурцами — такая закуска идеально подходит для летнего стола, радуя легкостью и сочностью.

Для тех, кто любит горячие блюда, подойдут хачапури, приготовленные на лаваше. Хрустящая корочка и нежная сырная начинка делают это блюдо любимым для всей семьи. А ленивые чебуреки с мясной начинкой порадуют своей простотой и быстротой — никаких сложностей с тестом, все готовится из доступных ингредиентов.

Любителям сытных и ярких вкусов стоит обратить внимание на пиццу на лаваше. Тонкая хрустящая основа, томатный соус, сыр и любимые добавки превращают блюдо в полноценный кулинарный шедевр. Лаваш с ветчиной и сыром в духовке станет отличной альтернативой слоеному пирогу, а при минимальных затратах времени.

Главный секрет таких закусок — правильная начинка. Важно соблюдать баланс зелени, сыра и специй, чтобы раскрыть вкус каждого ингредиента. При этом эксперименты приветствуются: лаваш универсален и легко адаптируется под любые предпочтения.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

