Рассыпчатый плов с курицей, который понравится всей семье

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов с курицей — прекрасная альтернатива классическому плову с бараниной. Это блюдо не только сытное и ароматное, но и более быстрое в приготовлении. Использование курицы делает его доступным и удобным, а благодаря аутентичным специям плов сохраняет насыщенный вкус и аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 Плов

Ингредиенты (на 8 порций):

Рис для плова — 1 кг

Филе куриных бёдер — 1 кг

Морковь — 1 кг

Репчатый лук — 600 г

Чеснок — 3 головки

Топлёное масло — 150 г

Смесь специй для плова (зира, барбарис, красный перец) — 3 ст. л.

Молотый чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Замочите рис в 3 литрах холодной воды на 1 час, чтобы удалить излишки крахмала. Это сделает плов рассыпчатым.

Шаг 2.

Куриное филе нарежьте на 2-3 части. Лук нарежьте перьями, а морковь — брусками размером 0,5x4 см. У чеснока снимите верхний слой шелухи.

Шаг 3.

В казане растопите масло. Небольшими порциями обжарьте кусочки курицы со всех сторон до золотистого цвета (3-5 минут на порцию). Переложите обжаренные кусочки на тарелку.

Шаг 4.

Обжарьте лук в том же казане на среднем огне до мягкости и золотистого цвета (около 10 минут), периодически помешивая.

Шаг 5.

Добавьте морковь и готовьте ещё 10 минут, пока она не станет золотистой. Всыпьте половину специй, добавьте 1,5 литра горячей воды и доведите до кипения.

Шаг 6.

Верните курицу в казан и готовьте 20 минут без крышки на среднем огне. Добавьте соль по вкусу. Промойте рис после замачивания и переложите его в казан.

Шаг 7.

Через шумовку аккуратно влейте кипяток, чтобы слой риса не был нарушен. Вода должна покрывать рис на 1,5 см. Посыпьте оставшимися специями, добавьте головки чеснока.

Шаг 8.

Доведите до кипения, уменьшите нагрев до минимального и накройте казан крышкой. Томите плов 30 минут, затем снимите с огня и оставьте под плотным полотенцем на 20 минут.

Шаг 9.

Переложите часть риса на подогретое блюдо. Остальной рис в казане перемешайте с курицей и морковью, затем выложите сверху. Украсьте плов головками чеснока.

Уточнения

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

