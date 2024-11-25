Курица с грибами и черносливом: секрет праздничного стола

Это праздничное блюдо покорит ваших гостей своим вкусом и аппетитным видом. Фаршированная курица с начинкой из шампиньонов и чернослива — отличный выбор для новогоднего или любого другого торжества. Хрустящая корочка, сочное мясо и ароматная начинка делают это блюдо настоящим украшением стола. Готовится оно легко, а результат восхищает
Ингредиенты :
Для подачи:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1.
Приготовьте начинку: нарежьте грибы и чернослив небольшими кусочками. Смешайте их в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 2.
Курицу вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Внутри смажьте тушку сливочным маслом, затем наполните приготовленной начинкой. Закрепите отверстие в брюшке шпажкой и свяжите ножки. Снаружи натрите курицу солью, перцем и паприкой, затем смажьте майонезом.
Шаг 3.
Разогрейте духовку до 200 °С. Поместите курицу в форму для запекания и готовьте в течение 1 часа до образования румяной корочки.
Шаг 4.
Перед подачей украсьте блюдо листьями салата, дольками лимона и маслинами.
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