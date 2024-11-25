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Курица с грибами и черносливом: секрет праздничного стола

2:01
Еда

Это праздничное блюдо покорит ваших гостей своим вкусом и аппетитным видом. Фаршированная курица с начинкой из шампиньонов и чернослива — отличный выбор для новогоднего или любого другого торжества. Хрустящая корочка, сочное мясо и ароматная начинка делают это блюдо настоящим украшением стола. Готовится оно легко, а результат восхищает

Запечённая курица
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запечённая курица

Ингредиенты :

  • Курица (тушка) — 1 кг
  • Шампиньоны — 500 г
  • Чернослив — 6-7 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для подачи:

  • Листья салата
  • Лимон
  • Маслины

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Приготовьте начинку: нарежьте грибы и чернослив небольшими кусочками. Смешайте их в миске, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 2.
Курицу вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Внутри смажьте тушку сливочным маслом, затем наполните приготовленной начинкой. Закрепите отверстие в брюшке шпажкой и свяжите ножки. Снаружи натрите курицу солью, перцем и паприкой, затем смажьте майонезом.

Шаг 3.
Разогрейте духовку до 200 °С. Поместите курицу в форму для запекания и готовьте в течение 1 часа до образования румяной корочки.

Шаг 4.
Перед подачей украсьте блюдо листьями салата, дольками лимона и маслинами.

Советы хозяйке:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку немного чеснока или сухих трав, таких как тимьян или розмарин.
  • Вместо шампиньонов используйте белые грибы или вешенки для разнообразия.
  • Если хотите получить более хрустящую корочку, смажьте курицу смесью майонеза и горчицы.

Уточнения

Куря́тина - кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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