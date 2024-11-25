Курица с грибами и черносливом: секрет праздничного стола

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Это праздничное блюдо покорит ваших гостей своим вкусом и аппетитным видом. Фаршированная курица с начинкой из шампиньонов и чернослива — отличный выбор для новогоднего или любого другого торжества. Хрустящая корочка, сочное мясо и ароматная начинка делают это блюдо настоящим украшением стола. Готовится оно легко, а результат восхищает

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запечённая курица

Ингредиенты :

Курица (тушка) — 1 кг

Шампиньоны — 500 г

Чернослив — 6-7 шт.

Сливочное масло — 50 г

Паприка молотая — 1 ч. л.

Майонез — 3-4 ст. л.

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для подачи:

Листья салата

Лимон

Маслины

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Приготовьте начинку: нарежьте грибы и чернослив небольшими кусочками. Смешайте их в миске, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 2.

Курицу вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Внутри смажьте тушку сливочным маслом, затем наполните приготовленной начинкой. Закрепите отверстие в брюшке шпажкой и свяжите ножки. Снаружи натрите курицу солью, перцем и паприкой, затем смажьте майонезом.

Шаг 3.

Разогрейте духовку до 200 °С. Поместите курицу в форму для запекания и готовьте в течение 1 часа до образования румяной корочки.

Шаг 4.

Перед подачей украсьте блюдо листьями салата, дольками лимона и маслинами.

Советы хозяйке:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку немного чеснока или сухих трав, таких как тимьян или розмарин.

Вместо шампиньонов используйте белые грибы или вешенки для разнообразия.

Если хотите получить более хрустящую корочку, смажьте курицу смесью майонеза и горчицы.

Уточнения

Куря́тина - кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

