Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?

Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут

2:24
Еда

Этот суп отличается нежным и сбалансированным вкусом, который подчёркивает естественные качества ингредиентов. Добавление томатов, томатной пасты или сильно обжаренных овощей может нарушить гармонию блюда, поэтому от таких экспериментов лучше отказаться.

Щи из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, PDM
Щи из капусты

Щи готовятся быстро, а их основой служит сочная молодая капуста и кусочки куриного филе, которые придают бульону насыщенность. Лёгкий аромат чеснока и свежая петрушка делают это блюдо ещё более аппетитным.

Ингредиенты :

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Репчатый луск — 2 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Молодая капуста — 1 кочан (около 1,2 кг)
  • Зелёный лук — 50 г
  • Петрушка — 4 веточки
  • Топлёное масло — 3 ст. л.
  • Питьевая вода — 1,5 л
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Подготовьте куриное филе. Промойте его, нарежьте тонкими ломтиками поперёк волокон. Посолите, поперчите и оставьте в миске.

Шаг 2.
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте тонкой соломкой, чеснок мелко порубите. Капусту очистите от верхних листьев, промойте, разрежьте пополам и нашинкуйте.

Шаг 3.
Вымойте и обсушите зелёный лук и петрушку. Лук нарежьте колечками, листочки петрушки оборвите с веточек и мелко нарежьте.

Шаг 4.
Разогрейте в большой кастрюле топлёное масло. Обжарьте лук и чеснок на слабом огне, помешивая, до золотистого цвета (около 5 минут). Добавьте капусту и зелёный лук, жарьте ещё 2 минуты.

Шаг 5.
Влейте холодную воду, доведите до кипения. Варите на слабом огне под крышкой около 5 минут, добавьте соль по вкусу.

Шаг 6.
Положите в кастрюлю курицу и петрушку. Быстро доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите ещё 5 минут. Выключите плиту, оставьте суп на 10 минут под крышкой, чтобы он настоялся. Поперчите и подавайте.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная капуста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.