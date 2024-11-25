Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп отличается нежным и сбалансированным вкусом, который подчёркивает естественные качества ингредиентов. Добавление томатов, томатной пасты или сильно обжаренных овощей может нарушить гармонию блюда, поэтому от таких экспериментов лучше отказаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, PDM Щи из капусты

Щи готовятся быстро, а их основой служит сочная молодая капуста и кусочки куриного филе, которые придают бульону насыщенность. Лёгкий аромат чеснока и свежая петрушка делают это блюдо ещё более аппетитным.

Ингредиенты :

Куриное филе — 2 шт.

Репчатый луск — 2 шт.

Чеснок — 1 головка

Молодая капуста — 1 кочан (около 1,2 кг)

Зелёный лук — 50 г

Петрушка — 4 веточки

Топлёное масло — 3 ст. л.

Питьевая вода — 1,5 л

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Подготовьте куриное филе. Промойте его, нарежьте тонкими ломтиками поперёк волокон. Посолите, поперчите и оставьте в миске.

Шаг 2.

Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте тонкой соломкой, чеснок мелко порубите. Капусту очистите от верхних листьев, промойте, разрежьте пополам и нашинкуйте.

Шаг 3.

Вымойте и обсушите зелёный лук и петрушку. Лук нарежьте колечками, листочки петрушки оборвите с веточек и мелко нарежьте.

Шаг 4.

Разогрейте в большой кастрюле топлёное масло. Обжарьте лук и чеснок на слабом огне, помешивая, до золотистого цвета (около 5 минут). Добавьте капусту и зелёный лук, жарьте ещё 2 минуты.

Шаг 5.

Влейте холодную воду, доведите до кипения. Варите на слабом огне под крышкой около 5 минут, добавьте соль по вкусу.

Шаг 6.

Положите в кастрюлю курицу и петрушку. Быстро доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите ещё 5 минут. Выключите плиту, оставьте суп на 10 минут под крышкой, чтобы он настоялся. Поперчите и подавайте.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная капуста.

