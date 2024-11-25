Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут

Этот суп отличается нежным и сбалансированным вкусом, который подчёркивает естественные качества ингредиентов. Добавление томатов, томатной пасты или сильно обжаренных овощей может нарушить гармонию блюда, поэтому от таких экспериментов лучше отказаться.
Щи готовятся быстро, а их основой служит сочная молодая капуста и кусочки куриного филе, которые придают бульону насыщенность. Лёгкий аромат чеснока и свежая петрушка делают это блюдо ещё более аппетитным.
Ингредиенты :
Пошаговый рецепт:
Шаг 1.
Подготовьте куриное филе. Промойте его, нарежьте тонкими ломтиками поперёк волокон. Посолите, поперчите и оставьте в миске.
Шаг 2.
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте тонкой соломкой, чеснок мелко порубите. Капусту очистите от верхних листьев, промойте, разрежьте пополам и нашинкуйте.
Шаг 3.
Вымойте и обсушите зелёный лук и петрушку. Лук нарежьте колечками, листочки петрушки оборвите с веточек и мелко нарежьте.
Шаг 4.
Разогрейте в большой кастрюле топлёное масло. Обжарьте лук и чеснок на слабом огне, помешивая, до золотистого цвета (около 5 минут). Добавьте капусту и зелёный лук, жарьте ещё 2 минуты.
Шаг 5.
Влейте холодную воду, доведите до кипения. Варите на слабом огне под крышкой около 5 минут, добавьте соль по вкусу.
Шаг 6.
Положите в кастрюлю курицу и петрушку. Быстро доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите ещё 5 минут. Выключите плиту, оставьте суп на 10 минут под крышкой, чтобы он настоялся. Поперчите и подавайте.
Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная капуста.
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