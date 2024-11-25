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Как приготовить ароматный сырный суп с шампиньонами и фаршем

2:11
Еда

Этот сытный и ароматный сырный суп станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В нём удачно сочетаются насыщенный вкус говяжьего фарша, нежность плавленого сыра и свежесть зелени. Готовится суп легко, а его насыщенный вкус понравится всем без исключения.

Грибной суп
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грибной суп

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Крупная морковь — 1 шт.
  • Корень сельдерея — 1\2 шт.
  • Картофель — 600 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Зелёный лук — 1 стебель
  • Укроп — 1-2 веточки
  • Базилик — 1 веточка
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Говяжий фарш — 250 г
  • Мясной бульон — 2,5 л
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Подготовьте ингредиенты. Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте пластинами. Лук очистите и порубите. Морковь, сельдерей и картофель очистите, вымойте.

Шаг 2.
Нарежьте картофель кубиками, сельдерей и морковь — тонкой соломкой. Зелёный лук нарежьте колечками, укроп измельчите, а листья базилика порежьте соломкой.

Шаг 3.
В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Обжарьте говяжий фарш, помешивая, до изменения цвета. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте ещё 5 минут. Затем положите лук, сельдерей и морковь. Готовьте, помешивая, ещё 5 минут.

Шаг 4.
Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель и варите около 7 минут. Затем положите плавленый сыр, перемешайте и дождитесь полного растворения сыра (примерно 5 минут).

Шаг 5.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Добавьте укроп и базилик, доведите до кипения. Варите ещё 2 минуты. Разлейте суп по тарелкам и сразу подавайте.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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