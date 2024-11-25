Как приготовить ароматный сырный суп с шампиньонами и фаршем

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный и ароматный сырный суп станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В нём удачно сочетаются насыщенный вкус говяжьего фарша, нежность плавленого сыра и свежесть зелени. Готовится суп легко, а его насыщенный вкус понравится всем без исключения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грибной суп

Ингредиенты:

Шампиньоны — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Крупная морковь — 1 шт.

Корень сельдерея — 1\2 шт.

Картофель — 600 г

Плавленый сыр — 200 г

Зелёный лук — 1 стебель

Укроп — 1-2 веточки

Базилик — 1 веточка

Растительное масло — 1 ст. л.

Говяжий фарш — 250 г

Мясной бульон — 2,5 л

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Подготовьте ингредиенты. Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте пластинами. Лук очистите и порубите. Морковь, сельдерей и картофель очистите, вымойте.

Шаг 2.

Нарежьте картофель кубиками, сельдерей и морковь — тонкой соломкой. Зелёный лук нарежьте колечками, укроп измельчите, а листья базилика порежьте соломкой.

Шаг 3.

В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Обжарьте говяжий фарш, помешивая, до изменения цвета. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте ещё 5 минут. Затем положите лук, сельдерей и морковь. Готовьте, помешивая, ещё 5 минут.

Шаг 4.

Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель и варите около 7 минут. Затем положите плавленый сыр, перемешайте и дождитесь полного растворения сыра (примерно 5 минут).

Шаг 5.

Посолите и поперчите суп по вкусу. Добавьте укроп и базилик, доведите до кипения. Варите ещё 2 минуты. Разлейте суп по тарелкам и сразу подавайте.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

