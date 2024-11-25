Как приготовить ароматный сырный суп с шампиньонами и фаршем

Этот сытный и ароматный сырный суп станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В нём удачно сочетаются насыщенный вкус говяжьего фарша, нежность плавленого сыра и свежесть зелени. Готовится суп легко, а его насыщенный вкус понравится всем без исключения.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1.
Подготовьте ингредиенты. Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте пластинами. Лук очистите и порубите. Морковь, сельдерей и картофель очистите, вымойте.
Шаг 2.
Нарежьте картофель кубиками, сельдерей и морковь — тонкой соломкой. Зелёный лук нарежьте колечками, укроп измельчите, а листья базилика порежьте соломкой.
Шаг 3.
В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Обжарьте говяжий фарш, помешивая, до изменения цвета. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте ещё 5 минут. Затем положите лук, сельдерей и морковь. Готовьте, помешивая, ещё 5 минут.
Шаг 4.
Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель и варите около 7 минут. Затем положите плавленый сыр, перемешайте и дождитесь полного растворения сыра (примерно 5 минут).
Шаг 5.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Добавьте укроп и базилик, доведите до кипения. Варите ещё 2 минуты. Разлейте суп по тарелкам и сразу подавайте.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.
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