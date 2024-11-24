Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти неприхотливые растения избавят вас от пустых мест на клумбе
Вреднющие фрукты: к каким из них надо относиться с осторожностью всем без исключения
Эти советы помогут размножать виноград в зимнее время года
Рассыпчатый плов с курицей, который понравится всей семье
Древние символы на печатях раскрыли тайны зарождения письма
Сотрудничество России и Китая может вывести автопром на новый уровень
Польские фермеры временно прекратили протесты у границы с Украиной
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос
Как Берлин трансформировался за последние годы

Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки

1:48
Еда

Салат с фасолью и колбасой — идеальный вариант для тех, кто ценит вкусные, простые и быстрые блюда. Готовится он за считанные минуты из доступных ингредиентов, которые легко можно варьировать.

Салат с тунцом и фасолью
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0
Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

  • Красная луковица среднего размера — 1 шт.
  • Кинза — 4 веточки
  • Консервированная красная фасоль — 400 г
  • Варёная колбаса — 300 г
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Очистите красный лук и нарежьте его мелкими кубиками или полукольцами. Кинзу вымойте, обсушите, отделите листочки от стеблей и мелко нарежьте.

Шаг 2.
Слейте жидкость с консервированной фасоли, используя сито или дуршлаг. При желании промойте фасоль холодной кипячёной водой. Варёную колбасу нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3.
Сложите в большую миску подготовленные ингредиенты: лук, кинзу, фасоль и колбасу. Добавьте майонез. Регулируйте его количество по своему вкусу.

Шаг 4.
Посолите и поперчите салат, затем тщательно перемешайте. Выложите блюдо в салатник или разложите по порционным пиалам. Подавайте сразу же.

Почему стоит попробовать этот салат

  • Простота и доступность. Минимум времени и усилий для приготовления.
  • Универсальность. Ингредиенты можно легко заменить, подстраивая под свой вкус.
  • Выразительный вкус. Сладковатый лук и сочная фасоль идеально сочетаются с колбасой.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос
Как Берлин трансформировался за последние годы
Где и как правильно размещать зеркала, чтобы они приносили пользу
Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы
Как использовать ананас для создания эффективного домашнего пилинга?
В "Витязе" планируют побороться за Кубок Гагарина
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Кольца деревьев раскрыли тайны экстремальных вспышек на Солнце
Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки
Майю Санду назвали виновницей экономического кризиса в Молдавии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.