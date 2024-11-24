Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки

Салат с фасолью и колбасой — идеальный вариант для тех, кто ценит вкусные, простые и быстрые блюда. Готовится он за считанные минуты из доступных ингредиентов, которые легко можно варьировать.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1.
Очистите красный лук и нарежьте его мелкими кубиками или полукольцами. Кинзу вымойте, обсушите, отделите листочки от стеблей и мелко нарежьте.
Шаг 2.
Слейте жидкость с консервированной фасоли, используя сито или дуршлаг. При желании промойте фасоль холодной кипячёной водой. Варёную колбасу нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 3.
Сложите в большую миску подготовленные ингредиенты: лук, кинзу, фасоль и колбасу. Добавьте майонез. Регулируйте его количество по своему вкусу.
Шаг 4.
Посолите и поперчите салат, затем тщательно перемешайте. Выложите блюдо в салатник или разложите по порционным пиалам. Подавайте сразу же.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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