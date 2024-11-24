Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с фасолью и колбасой — идеальный вариант для тех, кто ценит вкусные, простые и быстрые блюда. Готовится он за считанные минуты из доступных ингредиентов, которые легко можно варьировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0 Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

Красная луковица среднего размера — 1 шт.

Кинза — 4 веточки

Консервированная красная фасоль — 400 г

Варёная колбаса — 300 г

Майонез — 2-3 ст. л.

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Очистите красный лук и нарежьте его мелкими кубиками или полукольцами. Кинзу вымойте, обсушите, отделите листочки от стеблей и мелко нарежьте.

Шаг 2.

Слейте жидкость с консервированной фасоли, используя сито или дуршлаг. При желании промойте фасоль холодной кипячёной водой. Варёную колбасу нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3.

Сложите в большую миску подготовленные ингредиенты: лук, кинзу, фасоль и колбасу. Добавьте майонез. Регулируйте его количество по своему вкусу.

Шаг 4.

Посолите и поперчите салат, затем тщательно перемешайте. Выложите блюдо в салатник или разложите по порционным пиалам. Подавайте сразу же.

Почему стоит попробовать этот салат

Простота и доступность . Минимум времени и усилий для приготовления.

. Минимум времени и усилий для приготовления. Универсальность . Ингредиенты можно легко заменить, подстраивая под свой вкус.

. Ингредиенты можно легко заменить, подстраивая под свой вкус. Выразительный вкус. Сладковатый лук и сочная фасоль идеально сочетаются с колбасой.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

