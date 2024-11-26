Бобровая струя: древний миф или эффективное средство

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие слышали о бобровой струе, но далеко не все пробовали ее на практике. В редакции таких людей не нашлось. Мы вспомнили о ней, когда готовили номер журнала, посвященный лесу, где собирали рассказы о разных дарах природы. Бобровую струю сложно отнести к этим лесным сокровищам, но она привлекла наше внимание, поскольку ее активно рекламируют в аптеках и специализированных магазинах. Чтобы разобраться, мы поговорили с диетологом Ириной Громовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0 Бобр валит дерево

Бобровая струя — это пахучее вещество, которое вырабатывают специальные железы бобров, чтобы животные могли помечать свою территорию, — объясняет Ирина. — Ее состав богат: это жирные смоляные кислоты, фенолы и ароматические соединения.

В народной медицине бобровая струя известна уже сотни лет. Считалось, что она помогает заживлять раны и язвы, лечить простуду и заболевания дыхательных путей, а также облегчать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Иногда струю применяли даже для лечения опухолей или для снятия головной боли. Кроме того, ей приписывали свойства противоядия от некоторых токсинов. До сих пор в народной медицине она пользуется популярностью, а приверженцы нетрадиционного лечения уверены в ее почти магических возможностях.

Однако современная доказательная медицина относится к бобровой струе скептически.

Исследования показывают, что это вещество действительно обладает антисептическими, ранозаживляющими и антиспазмолитическими свойствами благодаря органическим кислотам и борнеолу в составе. Но все эти эффекты бобровая струя проявляет значительно слабее, чем современные лекарства с аналогичным действием, — уточняет Ирина.

— Как врач, я не могу рекомендовать ее к применению, хотя знаю, что многие продолжают использовать это средство.

Уточнения

Бобровая струя (кастореум) — ароматическое вещество животного происхождения. Вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах, относящихся к пахучим. Бобры этой железой метят территорию.

