Удивите гостей: рецепт швейцарского новогоднего салата за 15 минут

Этот салат станет настоящей находкой для праздничного стола. Благодаря использованию готовых мясных изделий он готовится быстро, а его насыщенный вкус не оставит равнодушным никого. В рецепте нет необходимости добавлять соль или перец, так как вкусовые акценты придают мясные ингредиенты и ароматная заправка на основе тархуна и лимонного сока.
Ингредиенты :
Пошаговый рецепт:
Шаг 1.
Вымойте тархун, обсушите и измельчите. Смешайте майонез с соком лимона и тархуном. Отставьте заправку, чтобы она настоялась и впитала аромат травы.
Шаг 2.
Карбонад, сервелат (снимите оболочку) и окорок (удалите кожу и лишний жир) нарежьте тонкой соломкой длиной примерно 2,5 см.
Шаг 3.
Очистите свежие и маринованные огурцы от кожицы и нарежьте соломкой той же длины, что и мясо.
Шаг 4.
Груши разрежьте на 4 части, удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкой соломкой.
Шаг 5.
Смешайте мясные ингредиенты с огурцами и грушами.
Шаг 6.
Заправьте салат ароматным майонезом, тщательно перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа перед подачей.
Преимущества блюда:
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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