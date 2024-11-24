Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Как удивить гостей: рецепт гуся, который станет ярким акцентом на новогоднем столе
Тайна фригийского памятника раскрыта благодаря уникальному методу
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?

Удивите гостей: рецепт швейцарского новогоднего салата за 15 минут

2:05
Еда

Этот салат станет настоящей находкой для праздничного стола. Благодаря использованию готовых мясных изделий он готовится быстро, а его насыщенный вкус не оставит равнодушным никого. В рецепте нет необходимости добавлять соль или перец, так как вкусовые акценты придают мясные ингредиенты и ароматная заправка на основе тархуна и лимонного сока.

Салат с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0
Салат с курицей

Ингредиенты :

  • Тархун (листья) — 1 веточка
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Сок 1 лимона
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Карбонад — 400 г
  • Сервелат — 400 г
  • Средние груши — 4 шт.
  • Варено-копчёный окорок — 400 г
  • Майонез — 5 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.
Вымойте тархун, обсушите и измельчите. Смешайте майонез с соком лимона и тархуном. Отставьте заправку, чтобы она настоялась и впитала аромат травы.

Шаг 2.
Карбонад, сервелат (снимите оболочку) и окорок (удалите кожу и лишний жир) нарежьте тонкой соломкой длиной примерно 2,5 см.

Шаг 3.
Очистите свежие и маринованные огурцы от кожицы и нарежьте соломкой той же длины, что и мясо.

Шаг 4.
Груши разрежьте на 4 части, удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкой соломкой.

Шаг 5.
Смешайте мясные ингредиенты с огурцами и грушами.

Шаг 6.
Заправьте салат ароматным майонезом, тщательно перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа перед подачей.

Преимущества блюда:

  • Быстрое приготовление благодаря использованию готовых продуктов.
  • Гармоничное сочетание вкусов благодаря груше, тархуну и мясным ингредиентам.
  • Идеально для новогоднего стола или других праздников.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Что делать, если ваша собака разрушает сад
Травмированный Александр Овечкин избежал операции
Почему хозяйки должгы опасаться растительного масла без запаха: эксперты рассказали о последствиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.