Удивите гостей: рецепт швейцарского новогоднего салата за 15 минут

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат станет настоящей находкой для праздничного стола. Благодаря использованию готовых мясных изделий он готовится быстро, а его насыщенный вкус не оставит равнодушным никого. В рецепте нет необходимости добавлять соль или перец, так как вкусовые акценты придают мясные ингредиенты и ароматная заправка на основе тархуна и лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0 Салат с курицей

Ингредиенты :

Тархун (листья) — 1 веточка

Свежие огурцы — 2 шт.

Сок 1 лимона

Маринованные огурцы — 2 шт.

Карбонад — 400 г

Сервелат — 400 г

Средние груши — 4 шт.

Варено-копчёный окорок — 400 г

Майонез — 5 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1.

Вымойте тархун, обсушите и измельчите. Смешайте майонез с соком лимона и тархуном. Отставьте заправку, чтобы она настоялась и впитала аромат травы.

Шаг 2.

Карбонад, сервелат (снимите оболочку) и окорок (удалите кожу и лишний жир) нарежьте тонкой соломкой длиной примерно 2,5 см.

Шаг 3.

Очистите свежие и маринованные огурцы от кожицы и нарежьте соломкой той же длины, что и мясо.

Шаг 4.

Груши разрежьте на 4 части, удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкой соломкой.

Шаг 5.

Смешайте мясные ингредиенты с огурцами и грушами.

Шаг 6.

Заправьте салат ароматным майонезом, тщательно перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа перед подачей.

Преимущества блюда:

Быстрое приготовление благодаря использованию готовых продуктов.

Гармоничное сочетание вкусов благодаря груше, тархуну и мясным ингредиентам.

Идеально для новогоднего стола или других праздников.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

