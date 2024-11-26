Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне

4:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Азиатская кухня невозможно представить без соусов. Они не только придают блюдам уникальный вкус, но и превращают самые простые ингредиенты в шедевры. Если европейский повар может добавить специй или алкоголя для завершения блюда, то в Азии всё решает именно соус. Разберем популярные азиатские соусы, их особенности и как их использовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0 Утка терияки

1. Соевый соус

Ингредиенты: соевые бобы, пшеница, соль, вода.

Вкус:

Светлый — легкий, соленый, используется для маринадов и блюд, где важно сохранить естественный цвет.

Темный — насыщенный, с нотками мелассы, подходит для стир-фрая и в качестве универсальной приправы.

Сладкий — вязкий и мягкий, для темпуры или подслащивания других соусов.

Применение: маринады, жарка, дипы.

2. Шрирача (Сирача)

Ингредиенты: перец чили, сахар, чеснок, уксус, соль.

Вкус: сладковато-чесночный, умеренно острый.

Применение:

Таиланд: морепродукты.

Вьетнам: супы, рис, бань-ми.

Универсально: поке, шаурма, гаспачо, лапша.

3. Хойсин

Ингредиенты: ферментированные бобы, сахар, уксус, мед, патока, кунжутное масло, специи.

Вкус: сладковатый, дымный, напоминает BBQ.

Применение:

Лакировка утки по-пекински.

Маринады для мяса и птицы.

Стир-фрай с лапшой или рисом.

4. Рыбный соус

Ингредиенты: ферментированные моллюски, планктон, соль.

Вкус: насыщенный, умами с орехово-томатными нотками.

Применение:

Тайская лапша пад-тай.

Корейское кимчи.

Заменитель вустерширского соуса.

5. Кочхуджан (Кочудян)

Ингредиенты: соевая паста, рис, сахарный сироп, соль, красный перец.

Вкус: обжигающий, с мягкой сладостью.

Применение:

Корейские блюда: пибимпаб, чиге, хе.

Альтернатива табаско.

6. Устричный соус

Ингредиенты: устричный экстракт, патока, соль, крахмал.

Вкус: сладковатый, с легким морским ароматом.

Применение:

Жареная свинина, говядина, курица.

Добавляется в конце готовки для раскрытия вкуса.

7. Тобадзян

Ингредиенты: соевые бобы, красный перец, соль.

Вкус: острый, терпкий, с нотками квашеной капусты.

Применение:

Классика Сычуани: соусы для тофу, яйца, курицы.

Бульоны и блюда с брюшиной.

8. Соус ХО

Ингредиенты: сушеные морепродукты, бекон, специи.

Вкус: насыщенный умами с копченым оттенком.

Применение:

Рис и лапша.

Лобстер и другие морепродукты.

9. Тясю (Чашао)

Ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус, сахар, специи.

Вкус: сладковатый, с чесночно-перечным акцентом.

Применение:

Китайское барбекю: крылышки, свинина, ребрышки.

Маринады для мягкого мяса.

10. Сладкий чили

Ингредиенты: перец чили, чеснок, сахар, уксус.

Вкус: сладкий с яркой остротой.

Применение:

Курица, креветки, мидии.

Десерты: шоколад, кремы.

Подведем итог

Азиатские соусы — это целая палитра вкусов, от сладких до обжигающе острых. Они могут сделать любое блюдо ярким и насыщенным. Осмелитесь попробовать новые сочетания, чтобы открыть для себя магию азиатской кухни!

Уточнения

Сирача или шрирача — разновидность соуса чили. В состав соуса сирача входят перец чили, уксус, чеснок, сахар и соль. Считается, что впервые соус сирача был приготовлен в тайском городе Сирача, давшем ему название. Как правило, соус сирача добавляют к блюдам из морепродуктов.

