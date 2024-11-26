Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне

Азиатская кухня невозможно представить без соусов. Они не только придают блюдам уникальный вкус, но и превращают самые простые ингредиенты в шедевры. Если европейский повар может добавить специй или алкоголя для завершения блюда, то в Азии всё решает именно соус. Разберем популярные азиатские соусы, их особенности и как их использовать.
1. Соевый соус
Ингредиенты: соевые бобы, пшеница, соль, вода.
Вкус:
Применение: маринады, жарка, дипы.
2. Шрирача (Сирача)
Ингредиенты: перец чили, сахар, чеснок, уксус, соль.
Вкус: сладковато-чесночный, умеренно острый.
Применение:
3. Хойсин
Ингредиенты: ферментированные бобы, сахар, уксус, мед, патока, кунжутное масло, специи.
Вкус: сладковатый, дымный, напоминает BBQ.
Применение:
4. Рыбный соус
Ингредиенты: ферментированные моллюски, планктон, соль.
Вкус: насыщенный, умами с орехово-томатными нотками.
Применение:
5. Кочхуджан (Кочудян)
Ингредиенты: соевая паста, рис, сахарный сироп, соль, красный перец.
Вкус: обжигающий, с мягкой сладостью.
Применение:
6. Устричный соус
Ингредиенты: устричный экстракт, патока, соль, крахмал.
Вкус: сладковатый, с легким морским ароматом.
Применение:
7. Тобадзян
Ингредиенты: соевые бобы, красный перец, соль.
Вкус: острый, терпкий, с нотками квашеной капусты.
Применение:
8. Соус ХО
Ингредиенты: сушеные морепродукты, бекон, специи.
Вкус: насыщенный умами с копченым оттенком.
Применение:
9. Тясю (Чашао)
Ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус, сахар, специи.
Вкус: сладковатый, с чесночно-перечным акцентом.
Применение:
10. Сладкий чили
Ингредиенты: перец чили, чеснок, сахар, уксус.
Вкус: сладкий с яркой остротой.
Применение:
Азиатские соусы — это целая палитра вкусов, от сладких до обжигающе острых. Они могут сделать любое блюдо ярким и насыщенным. Осмелитесь попробовать новые сочетания, чтобы открыть для себя магию азиатской кухни!
Сирача или шрирача — разновидность соуса чили. В состав соуса сирача входят перец чили, уксус, чеснок, сахар и соль. Считается, что впервые соус сирача был приготовлен в тайском городе Сирача, давшем ему название. Как правило, соус сирача добавляют к блюдам из морепродуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.