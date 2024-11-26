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Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне

4:01
Еда

Азиатская кухня невозможно представить без соусов. Они не только придают блюдам уникальный вкус, но и превращают самые простые ингредиенты в шедевры. Если европейский повар может добавить специй или алкоголя для завершения блюда, то в Азии всё решает именно соус. Разберем популярные азиатские соусы, их особенности и как их использовать.

Утка терияки
Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0
Утка терияки

1. Соевый соус

Ингредиенты: соевые бобы, пшеница, соль, вода.
Вкус:

  • Светлый — легкий, соленый, используется для маринадов и блюд, где важно сохранить естественный цвет.
  • Темный — насыщенный, с нотками мелассы, подходит для стир-фрая и в качестве универсальной приправы.
  • Сладкий — вязкий и мягкий, для темпуры или подслащивания других соусов.

Применение: маринады, жарка, дипы.

2. Шрирача (Сирача)

Ингредиенты: перец чили, сахар, чеснок, уксус, соль.
Вкус: сладковато-чесночный, умеренно острый.
Применение:

  • Таиланд: морепродукты.
  • Вьетнам: супы, рис, бань-ми.
  • Универсально: поке, шаурма, гаспачо, лапша.

3. Хойсин

Ингредиенты: ферментированные бобы, сахар, уксус, мед, патока, кунжутное масло, специи.
Вкус: сладковатый, дымный, напоминает BBQ.
Применение:

  • Лакировка утки по-пекински.
  • Маринады для мяса и птицы.
  • Стир-фрай с лапшой или рисом.

4. Рыбный соус

Ингредиенты: ферментированные моллюски, планктон, соль.
Вкус: насыщенный, умами с орехово-томатными нотками.
Применение:

  • Тайская лапша пад-тай.
  • Корейское кимчи.
  • Заменитель вустерширского соуса.

5. Кочхуджан (Кочудян)

Ингредиенты: соевая паста, рис, сахарный сироп, соль, красный перец.
Вкус: обжигающий, с мягкой сладостью.
Применение:

  • Корейские блюда: пибимпаб, чиге, хе.
  • Альтернатива табаско.

6. Устричный соус

Ингредиенты: устричный экстракт, патока, соль, крахмал.
Вкус: сладковатый, с легким морским ароматом.
Применение:

  • Жареная свинина, говядина, курица.
  • Добавляется в конце готовки для раскрытия вкуса.

7. Тобадзян

Ингредиенты: соевые бобы, красный перец, соль.
Вкус: острый, терпкий, с нотками квашеной капусты.
Применение:

  • Классика Сычуани: соусы для тофу, яйца, курицы.
  • Бульоны и блюда с брюшиной.

8. Соус ХО

Ингредиенты: сушеные морепродукты, бекон, специи.
Вкус: насыщенный умами с копченым оттенком.
Применение:

  • Рис и лапша.
  • Лобстер и другие морепродукты.

9. Тясю (Чашао)

Ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус, сахар, специи.
Вкус: сладковатый, с чесночно-перечным акцентом.
Применение:

  • Китайское барбекю: крылышки, свинина, ребрышки.
  • Маринады для мягкого мяса.

10. Сладкий чили

Ингредиенты: перец чили, чеснок, сахар, уксус.
Вкус: сладкий с яркой остротой.
Применение:

  • Курица, креветки, мидии.
  • Десерты: шоколад, кремы.

Подведем итог

Азиатские соусы — это целая палитра вкусов, от сладких до обжигающе острых. Они могут сделать любое блюдо ярким и насыщенным. Осмелитесь попробовать новые сочетания, чтобы открыть для себя магию азиатской кухни!

Уточнения

Сирача или шрирача  — разновидность соуса чили. В состав соуса сирача входят перец чили, уксус, чеснок, сахар и соль. Считается, что впервые соус сирача был приготовлен в тайском городе Сирача, давшем ему название. Как правило, соус сирача добавляют к блюдам из морепродуктов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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