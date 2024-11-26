История и секреты грузинского харчо

Настоящее грузинское харчо — это суп, а не тушеное мясо с рисом, как его когда-то подменили в советских столовых. Густой, насыщенный, многогранный, он известен своим ярким вкусом, который создают говядина, ткемали, специи и орехи. Этот суп — полноценный обед, который в каждой части Грузии готовят по-разному. О том, каким должно быть классическое харчо, рассказал художник и гурман Георгий Тотибадзе.
Название "харчо" (на грузинском — "дзорихизс хорсци харшот") переводится как "мясо в говяжьем бульоне". Поэтому традиционно его готовят только из говядины. Однако в советскую эпоху появилось харчо из баранины: считается, что это было сделано специально для одного из высокопоставленных лиц, не любившего говядину. Такой вариант иногда встречается в Кахетии, но остается редкостью.
Каждый регион Грузии готовит харчо по-своему:
Харчо — это не только блюдо, но и культурный ритуал. Его лучше всего сопровождать бокалом хорошего красного вина или рюмкой чачи.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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