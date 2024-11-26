Азия на вашей кухне: имбирные рецепты для вдохновения

Имбирь — универсальный ингредиент, который выходит далеко за рамки привычного зимнего чая или гарнира к суши. Его можно использовать в супах, соусах, маринадах, десертах и даже цукатах. Московские шеф-повара делятся своими оригинальными рецептами, раскрывающими весь потенциал этого ароматного корня.
Шеф-повар Евгений Мещеряков:
Шеф-повар Андрей Колодяжный:
Для розового оттенка замените часть воды в маринаде (300 мл из 1 литра) вишневым или свекольным соком. Такой имбирь идеально подходит для десертов, мясных и рыбных блюд.
Шеф-повар Алексей Когай:
пробейте в блендере корень имбиря, оливковое масло (1:1), чеснок, соевый соус, тростниковый сахар, петрушку, кинзу и чили. Подходит для запеченной рыбы.
приготовьте сироп (вода и тростниковый сахар 1:1), добавьте натертый имбирь, чеснок, рисовый уксус, мед, чили и кунжутное масло. Идеален для салатов и запеченной тыквы.
Шеф-повар Алексей Когай:
Замаринуйте в смеси воды, имбиря, чеснока, соли, рисового уксуса и меда. Через 2 часа запекайте или жарьте.
Маринуйте мясо с имбирем и тимьяном, затем обжарьте. Для тушения используйте лимонник и лаймовые листья.
Обмажьте имбирно-сметанным соусом (сметана, имбирь, чеснок, паприка) и запекайте.
Обжарьте чили, чеснок, лук и имбирь на оливковом масле, добавьте морепродукты. Подавайте с соевым и сладким чили-соусами.
Проварите брусочки имбиря, меняя воду. Замочите в сиропе (1 кг сахара на 0,5 л воды) на 5-6 дней. Подсушите на пергаменте.
Смешайте яблочное и дынное пюре, сушеный имбирь, сахар и глюкозу. Варите до густоты, добавьте пектин, разлейте в рамку.
Пробейте в блендере воду, маринованный имбирь и лайм. Заморозьте, пробейте снова.
Приготовьте песочную крошку с тертым имбирем и корицей. Сделайте эспуму из сливок с лемонграссом. Подавайте вместе с медом.
Обжарьте имбирь, шалот и чеснок, добавьте зеленый горошек или эдамаме. Посыпьте кунжутом и заправьте соевым соусом.
Имбирь — это не просто приправа, а универсальный ингредиент, который добавляет блюдам глубину вкуса и аромат. От супов до десертов, он может стать главным акцентом в вашем меню.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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