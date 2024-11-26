Азия на вашей кухне: имбирные рецепты для вдохновения

4:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирь — универсальный ингредиент, который выходит далеко за рамки привычного зимнего чая или гарнира к суши. Его можно использовать в супах, соусах, маринадах, десертах и даже цукатах. Московские шеф-повара делятся своими оригинальными рецептами, раскрывающими весь потенциал этого ароматного корня.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0 Корень имбиря

Маринованный имбирь

Шеф-повар Евгений Мещеряков:

Очистите имбирь чайной ложкой, чтобы сохранить эфирные масла. Нарежьте шайбами или натрите на терке. Проварите 3-4 раза, меняя воду после закипания, чтобы смягчить вкус. Замаринуйте: на 1 кг имбиря — 800 мл рисового уксуса и 180 г тростникового сахара. Оставьте при комнатной температуре на сутки, затем еще сутки в холодильнике.

Шеф-повар Андрей Колодяжный:

Для розового оттенка замените часть воды в маринаде (300 мл из 1 литра) вишневым или свекольным соком. Такой имбирь идеально подходит для десертов, мясных и рыбных блюд.

Соусы с имбирем

Шеф-повар Алексей Когай:

Имбирно-чесночный соус:

пробейте в блендере корень имбиря, оливковое масло (1:1), чеснок, соевый соус, тростниковый сахар, петрушку, кинзу и чили. Подходит для запеченной рыбы.

Кисло-сладкий соус:

приготовьте сироп (вода и тростниковый сахар 1:1), добавьте натертый имбирь, чеснок, рисовый уксус, мед, чили и кунжутное масло. Идеален для салатов и запеченной тыквы.

Суп с имбирем

Шеф-повар Алексей Когай:

Обжарьте до черноты морковь, сельдерей и лук, затем сварите с половиной цыпленка, имбирем, лавровым листом и перцем. Процедите бульон, добавьте кокосовое молоко, лаймовые листья, лемонграсс, тростниковый сахар и сушеные грибы. Подавайте с куриным мясом, черри и соком лайма.

Имбирь в мясных блюдах

Свинина:

Замаринуйте в смеси воды, имбиря, чеснока, соли, рисового уксуса и меда. Через 2 часа запекайте или жарьте.

Говядина:

Маринуйте мясо с имбирем и тимьяном, затем обжарьте. Для тушения используйте лимонник и лаймовые листья.

Цыпленок:

Обмажьте имбирно-сметанным соусом (сметана, имбирь, чеснок, паприка) и запекайте.

Имбирь в морепродуктах

Обжарьте чили, чеснок, лук и имбирь на оливковом масле, добавьте морепродукты. Подавайте с соевым и сладким чили-соусами.

Имбирные десерты

Цукаты:

Проварите брусочки имбиря, меняя воду. Замочите в сиропе (1 кг сахара на 0,5 л воды) на 5-6 дней. Подсушите на пергаменте.

Мармелад:

Смешайте яблочное и дынное пюре, сушеный имбирь, сахар и глюкозу. Варите до густоты, добавьте пектин, разлейте в рамку.

Сорбет:

Пробейте в блендере воду, маринованный имбирь и лайм. Заморозьте, пробейте снова.

Оригинальные идеи

Эспума с крамблом:

Приготовьте песочную крошку с тертым имбирем и корицей. Сделайте эспуму из сливок с лемонграссом. Подавайте вместе с медом.

Гарнир:

Обжарьте имбирь, шалот и чеснок, добавьте зеленый горошек или эдамаме. Посыпьте кунжутом и заправьте соевым соусом.

Итог

Имбирь — это не просто приправа, а универсальный ингредиент, который добавляет блюдам глубину вкуса и аромат. От супов до десертов, он может стать главным акцентом в вашем меню.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

