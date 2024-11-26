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Фрукты и ягоды, которые помогают похудеть

3:59
Еда

Фрукты — неизменный атрибут здорового рациона, но их выбор особенно важен для тех, кто стремится похудеть. Некоторые плоды могут стать настоящими жиросжигателями, в то время как другие, из-за высокого содержания сахара, мешают процессу снижения веса. Вместе с гастроэнтерологом и нутрициологом Ольгой Ермошиной разберем, какие фрукты и ягоды помогут вам достичь цели, а от каких лучше отказаться на время диеты.

Фрукты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Фрукты

Лучшие фрукты и ягоды для похудения

Грейпфрут

Грейпфрут — один из лидеров среди фруктов для похудения. Содержит всего 35 ккал на 100 г и имеет низкий гликемический индекс, что предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Особенность грейпфрута — наличие инозитола, пектина и нарингина, которые:
способствуют жиросжиганию;
подавляют аппетит;
ускоряют метаболизм углеводов.
Важно: грейпфрут может раздражать желудок, поэтому лучше сочетать его с кисломолочными продуктами или добавлять в салаты.

Яблоки

В 100 г яблок всего 50 ккал, но много клетчатки, которая заполняет желудок и снижает чувство голода. Пектины мягко обволакивают стенки желудка, помогая сократить количество калорий без дискомфорта. Для похудения выбирайте зеленые сорта, такие как "Гренни Смит", а не сладкие красные яблоки. Запеченные яблоки — отличный вариант десерта, который не нанесет вреда фигуре.

Груши

Груша — чемпион по содержанию пищевых волокон (около 4 г в одном плоде). Фруктозы в груше больше, чем глюкозы, поэтому она не провоцирует резкие скачки инсулина. А вещества, такие как сорбит и арбутин, ускоряют обмен веществ и помогают активизировать процесс жиросжигания.

Смородина

Черная и красная смородина богаты витамином С (в 50 г — 100% дневной нормы) и антоцианами, которые поддерживают упругость кожи при похудении. Калорийность — всего 60 ккал на 100 г, а низкий гликемический индекс делает смородину идеальной для перекусов.

Слива

Фиолетовые сливы и чернослив помогают наладить работу ЖКТ, что важно для успешного похудения. Богатые калием, они регулируют водно-солевой баланс, а фолиевая кислота и витамин К способствуют усвоению витамина D, который часто недополучается на диете.

Дыня

Дыня помогает дольше оставаться сытым благодаря плотной мякоти, несмотря на относительно высокий гликемический индекс (65). Ешьте ее в первой половине дня, чтобы организм успел переработать сахара, получив при этом длительное насыщение.

Клубника

Символическая калорийность (41 ккал/100 г) и содержание витаминов C и A делают клубнику полезным выбором для диеты. Она помогает ускорить метаболизм и снабжает организм железом, предотвращая анемию — частую проблему при ограничении калорийности. Клубнику можно употреблять на ночь с кисломолочными продуктами, что дополнительно очистит организм.

Фрукты и ягоды, которые мешают похудению

Не все фрукты одинаково полезны для снижения веса. Некоторые из них содержат большое количество простых сахаров, которые быстро усваиваются и могут откладываться в жировые запасы.

Фрукты с высоким содержанием сахара (на 100 г):

Инжир — 22 г сахара
Виноград — 15 г
Банан — 13,5 г
Черешня — 13 г
Манго — 12,5 г

Эти плоды лучше ограничить или употреблять маленькими порциями в качестве редкого угощения.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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