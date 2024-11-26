Продукты для бодрости и здоровья в холодное время года

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

С приходом зимы на полках магазинов становится меньше сезонных фруктов и ягод, а разнообразие продуктов заметно сокращается. В это время особенно важно поддерживать организм витаминами и полезными веществами, чтобы не погружаться в зимнюю хандру. Можно обратиться к витаминным комплексам из аптеки, но нутрициолог и специалист по аюрведе Анна Друндина рекомендует включить в рацион пять доступных продуктов, которые помогут сохранить здоровье и энергию в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, CC BY-SA 2.5 Замёрзшие ягоды

1. Чеснок

Чеснок — мощный природный помощник для укрепления иммунитета и поддержания сердечно-сосудистой системы. В нем содержится аллицин, который:

снижает уровень "плохого" холестерина;

обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Чеснок полезен в свежем или консервированном виде, главное — удалить зеленую сердцевину, чтобы избавиться от неприятного запаха.



2. Свекла

Свекла содержит беталаин, который способствует выработке оксида азота, помогающего:

расслаблять сосуды и улучшать их эластичность;

снижать давление, предотвращать слипание тромбоцитов.

Для максимальной пользы свеклу лучше запекать или варить. Популярный салат со свеклой и чесноком — отличный способ укрепить иммунитет и поддержать сердце.



3. Ягоды

Замороженные или свежие ягоды (клюква, брусника, смородина, облепиха) — незаменимый источник витамина С и антиоксидантов.

Важно избегать нагрева ягод выше 60 °C, чтобы сохранить биофлавоноиды.

Лучше употреблять кислые ягоды до еды, чтобы стимулировать выработку желудочного сока и поддерживать пищеварение.

Цитрусовые также помогут пополнить запасы витамина С: добавьте в рацион лайм, лимон, апельсин или грейпфрут.



4. Печень трески

Этот продукт богат жирорастворимыми витаминами A, D и омега-кислотами.

Попробуйте включить печень трески в завтрак, например, на тостах, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами.

Чтобы жирорастворимые витамины усваивались лучше, пейте горячую воду (40–50 °C) и употребляйте специи и горечи, такие как куркума, имбирь или руккола.



Итог

Эти пять продуктов — чеснок, свекла, ягоды, печень трески и цитрусовые — помогут укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и поддержать организм в зимний период. Включите их в ежедневное меню, чтобы оставаться бодрыми и здоровыми.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

