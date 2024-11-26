С приходом зимы на полках магазинов становится меньше сезонных фруктов и ягод, а разнообразие продуктов заметно сокращается. В это время особенно важно поддерживать организм витаминами и полезными веществами, чтобы не погружаться в зимнюю хандру. Можно обратиться к витаминным комплексам из аптеки, но нутрициолог и специалист по аюрведе Анна Друндина рекомендует включить в рацион пять доступных продуктов, которые помогут сохранить здоровье и энергию в холодное время года.
1. Чеснок
Чеснок — мощный природный помощник для укрепления иммунитета и поддержания сердечно-сосудистой системы. В нем содержится аллицин, который:
Чеснок полезен в свежем или консервированном виде, главное — удалить зеленую сердцевину, чтобы избавиться от неприятного запаха.
2. Свекла
Свекла содержит беталаин, который способствует выработке оксида азота, помогающего:
Для максимальной пользы свеклу лучше запекать или варить. Популярный салат со свеклой и чесноком — отличный способ укрепить иммунитет и поддержать сердце.
3. Ягоды
Замороженные или свежие ягоды (клюква, брусника, смородина, облепиха) — незаменимый источник витамина С и антиоксидантов.
Цитрусовые также помогут пополнить запасы витамина С: добавьте в рацион лайм, лимон, апельсин или грейпфрут.
4. Печень трески
Этот продукт богат жирорастворимыми витаминами A, D и омега-кислотами.
Итог
Эти пять продуктов — чеснок, свекла, ягоды, печень трески и цитрусовые — помогут укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и поддержать организм в зимний период. Включите их в ежедневное меню, чтобы оставаться бодрыми и здоровыми.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.